iPhone SE 2: Apple bringt Einstiegs-iPhone angeblich 2020 zurück

Apple plant, im kommenden Frühjahr ein billigeres iPhone einführen: Das Einstiegsmodell werde als Nachfolger des vom Markt genommenen iPhone SE gesehen, wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet – es solle die zuletzt rückläufigen iPhone-Verkäufe wieder ankurbeln, besonders in preissensitiven Märkten.

iPhone SE 2 angeblich mit 4,7"-Display



Im Unterschied zum sehr kompakten Vorgänger mit 4"-Display werde sich das "iPhone SE 2" von der Größe her aber am klassischen 4,7"-iPhone orientieren, schreibt Nikkei unter Verweis auf drei Quellen. Das neue Einstiegsmodell werde viele der Komponenten der 2019er iPhones erhalten, aber weiterhin auf LCD-Technik setzen, um Kosten zu sparen. Zum geplanten Preispunkt und Namen liegen noch keine Details vor, merkt die Wirtschaftszeitung an. Ob das nun für 2020 geplante Einstiegs-iPhone noch den klassischen Home-Button beibehält oder auf ein vollflächiges Display setzt, bleibt offen.



Spekulationen über ein iPhone SE 2 mit 4,7"-Display gibt es seit längerem. Im vergangenen Jahr deutete sogar Apples Entwicklungsumgebung Xcode darauf hin, dass der Hersteller an einem derartigen Gerät arbeitete – damals als Billig-iPhone auf Basis des iPhone 7. Auf den Markt kam ein derartiges Modell bislang nicht.

iPhone SE Das im März 2016 eingeführte 4-Zoll-iPhone trägt den Namenszusatz SE.



Seit Herbst 2018 kein Einstiegs-iPhone mehr

Das für rund 300 Euro erhältliche iPhone SE hat Apple im vergangenen Jahr bei der Einführung von iPhone XR, XS und XS Max aus dem Programm gestrichen, die preislich von 850 Euro bis 1650 Euro liegen. Der Konzern verkauft aber stets auch Vorjahresmodelle als etwas günstigere Neugeräte weiter, so wird derzeit auch das inzwischen drei Jahre alte iPhone 7 von Apple noch angeboten. Marktforscher schätzen, dass Apple rund 40 Millionen Stück des 2016 eingeführten iPhone SE verkauft hat. Das Modell war anfangs nur schwer erhältlich, Apple wurde offensichtlich von der Nachfrage überrascht.

