Die kanadische Polizeibehörde hat dazu aufgerufen, die neue Notruffunktion nicht mehr auszuprobieren – dies blockiere die Leitungen. Das iPhone kann nun auf Tastendruck hin einen Notruf absetzen.

Die in iOS 11 integrierte Notruffunktion macht Rettungsleitstellen zu schaffen: Auf Twitter bittet die Polizei Toronto darum, die “Notfall SOS” genannte Neuerung nicht länger auszuprobieren – “es funktioniert gut!” Es gehen viele Testanrufe ein, die die Notrufleitungen blockieren, so die kanadische Polizeibehörde.

Die Notruffunktion erlaubt das Absetzen eines Notrufs per Tastendruck, dabei kann automatisch der lokale Rettungsdienst am Aufenthaltsort kontaktiert werden – wahlweise werden auch Notfallkontakte darüber informiert und der Standort des Nutzers an diese übermittelt. Auf iPhones bis hin zum iPhone 7 muss dafür die Standby-Taste fünfmal in Folge gedrückt werden und der Nutzer dann mit dem Finger über einen Schieberegler streichen – nach einem kurzen Countdown erfolgt der Anruf.

