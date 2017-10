iPhone X: Apple nennt Details zu Vorbestellung und Verkaufsstart

(Bild: dpa, Marcio Jose Sanchez/AP/dpa)

Am Freitag, den 3. November kommt das iPhone X in 55 Ländern in den Handel. Die hauseigenen Ladengeschäfte öffnen früher als gewöhnlich und sollen Geräte verfügbar haben – wenn man sich früh anstellt.

Apple hat neue Informationen zum anstehenden Verkaufsbeginn des iPhone X veröffentlicht: Die Online-Vorbestellung des neuen Spitzenmodells ist ab Freitag, den 27. Oktober in 55 Ländern möglich, wie der Hersteller am Dienstag mitteilte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die Vorbestellungsphase um 9:01 Uhr eröffnet.

Der schnellste Weg zur Vorbestellung des iPhone X sei die eigene Apple-Store-App, die auf iPhone und iPad läuft. Inzwischen wird rund die Hälfte der iPhone-Vorbestellungen mit der Mobil-App getätigt, wie der Konzern jüngst mitteilte.

iPhone X kommt am 3. November in den Handel – begrenzt

Der Verkaufsstart des iPhone X folgt eine Woche später am 3. November 2017, die hauseigenen Ladengeschäfte des Konzerns sollen dafür schon um 8 Uhr morgens geöffnet werden – früher als gewöhnlich. Es werde in den Läden Geräte für Kunden ohne Vorbestellung geben, schreibt Apple – und empfiehlt zugleich, sich früh anzustellen. Ob es wie zuvor eine Begrenzung der Abnahmemenge gibt, bleibt vorerst offen, in der Vergangenheit wurde der Verkauf teils auf zwei iPhones pro Kunde beschränkt.

Zur Verfügbarkeit des iPhone X zum Start machte Apple keine konkrete Angabe. Berichten zufolge dürfte die erste Charge wegen Produktionsproblemen in diesem Jahr besonders klein ausfallen. Einer vorausgehenden Analystenprognose könnten Apple nur zwei bis drei Millionen Geräte zum Start zur Verfügung stehen.

Bericht: Produktionsprobleme halbieren geplantes iPhone-X-Kontingent

Bis zum Jahresende werde der Konzern voraussichtlich nur 20 Millionen iPhone X produzieren können, berichtet die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei am Dienstag – dies sei nur die Hälfte der ursprünglich geplanten Menge. Apple verhandle aber mit weiteren Zulieferern, um die Produktion möglichst schnell weiter hochzufahren. Besonders beliebte iPhone-Modelle waren auch in der Vergangenheit nach dem Verkaufsstart oft über mehrere Wochen nicht erhältlich.

Bild 1 von 14 iPhone X (14 Bilder) Der Bildschirminhalt vom iPhone X geht seitlich an den Sensoren vorbei. Craig Federighi ist auf der Bühne.





Das iPhone X ist nur in den Farben Space-Grau sowie Silber erhältlich und mit entweder 64 GByte oder 256 GByte Speicherplatz. Der Einstiegspreis liegt in Deutschland bei knapp 1150 Euro, die 256-GByte-Variante kostet 1320 Euro. Das iPhone X sei “preiswert”, argumentierte Apple-Chef Tim Cook jüngst – und die meisten Käufer würden den Preis sowieso nicht sofort in voller Höhe zahlen. sondern verteilt auf einen langen Zeitraum.

