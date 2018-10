iPhone XR bei der Öffnung – hier die blaue Variante. (Bild: iFixIt)

Das Reparaturunternehmen iFixIt lobt den größeren Akku – und für Apple-Verhätlnisse gute Servicemöglichkeiten.

Apples seit letzter Woche verfügbares iPhone XR wurde einem ersten Teardown durch iFixIt unterzogen. Dem bekannten US-Reparaturdienstleister zufolge hätte Apple das diesjährige Einsteigergerät – siehe dazu "iPhone XR: Die 10 wichtigsten Testergebnisse" – auch "iPhone 9" nennen können. Das Gerät kombiniere die Fähigkeiten von iPhone X und iPhone 8 in einem Handy, also etwa einen LCD-Bildschirm mit der Gesichtserkennung Face ID bei gleichzeitig erstaunlich großem Akku.

Mächtiger Akku

Die Batterie fällt mit 11,16 Wh in der Tat voluminös aus – das iPhone XS Max, das deutlich mehr Bildpunkte bestücken muss, hat eine Kapazität von 12,08 Wh. Der unten angebrachte Lightning-Anschluss ist Apple untypisch nicht symmetrisch angebracht – dies liege vermütlich am größeren Backlight des LCD.

Intern erinnert das Gerät ebenfalls an das iPhone 8 – hier wurde eine rechteckige Batterie mit einer einschichtigen Hauptplatine kombiniert, die wie beim iPhone X jedoch relativ quadratisch ausfällt. Komplett neu sei ein modularer SIM-Leser, der offenbar dabei hilft, das Gerät Dual-SIM-fähig zu machen – wobei leider nur chinesische Module auch mit zwei SIM-Karten zurecht kommen. Das Display hat einen dickeren Rand als beim iPhone XS, leistet aber nur 1792 mal 828 Bildpunkte. Dafür wird True-Tone-Farbdarstellung unterstützt.

Schnell an Akku und Display

In Sachen Reparierbarkeit bekommt das iPhone XR von iFixIt für Apple-Verhältnisse recht gute Noten: 6 von 10 möglichen Punkten. Beim Auseinanderbauen wird zunächst der Bildschirm entnommen und es sei recht leicht, an den Akku zu gelangen – beides erlaube einen schnelleren Tausch als sogar bei "fast allen Android-Geräten", so der Reparaturdienstleister. iPhone XS und XS Max hatten die gleiche Punktzahl erreicht, auch wenn sie intern etwas komplexer aufgebaut sind.

(bsc)