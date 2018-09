Das iPhone XS Max (links) mit 6,5"-Display.

Die Herstellung des 1420-Euro-iPhones fällt nach einer Analyse von Marktforschern kostspieliger denn je aus.

Die Kosten für Komponenten und Fertigung eines iPhone XS Max mit 256 GByte Speicherplatz liegen einer ersten Schätzung zufolge bei 443 Dollar, knapp 50 Dollar mehr als beim kleineren iPhone X (64 GByte), dem bisherigen Spitzenreiter. Durch die Entfernung "einiger 3D-Touch-Komponenten" sei es Apple gelungen, die Kosten des Riesen-Displays im Griff zu behalten, wie die Marktforscher mitteilten. Der OLED-Bildschirm bleibe mit einem geschätzten Stückpreis von gut 80 Dollar aber die teuerste Komponente des iPhones.

A12-Chip, Speicher und großes iPhone-Gehäuse ebenfalls kostspielig

Durch das im Vergleich zum iPhone X/XS größere Gehäuse des iPhone XS Max seien auch die Kosten für nicht-elektronische Bestandteile signifikant angestiegen, führt die Marktforschungsfirma TechInsights in ihrer Analyse auf, sie beziffert den Preis des Gehäuses auf 58 Dollar. Die Kosten für A12-Prozessor und Baseband-Modem werden auf 72 Dollar geschätzt, der Flash-Speicher in Höhe von 256 GByte auf 64,50 Dollar und das Dual-Kamerasystem auf 44 Dollar.

Die geschätzten Materialkosten von iPhone XS Max und iPhone X im Vergleich. (Bild: TechInsights)

Die Marktforscher betonen, dass es sich um eine anfängliche Kostenschätzung handelt, die weiter angepasst werden soll.

Bestimmte Annahmen habe man ohne "konkrete Daten" treffen müssen, so die Analysten. Apple-Chef Tim Cook wies derartige Schätzungen in der Vergangenheit mehrfach zurück, er habe noch nie eine gesehen, die auch "nur ansatzweise richtig ist". Weitere Kosten beispielsweise für Entwicklung, Vermarktung, Lizenzen und Garantieleistungen bleiben in der Analyse ausgeklammert.

Hohe Aufpreise für mehr iPhone-Speicher

Apple verkauft das iPhone XS Max in Deutschland vertragsfrei ab knapp 1250 Euro. Das analysierte Modell mit 256 GByte Speicherplatz kostet im Verkauf knapp 1420 Euro, für die Verdopplung des Speicherplatzes auf 512 GByte wird ein Aufschlag von weiteren 230 Euro berechnet. Die hohen Aufpreise für mehr Speicherplatz setzt Apple schon lange zur Profitmaximierung ein, so Marktforscher – auch beim iPhone XS.

Lesen Sie auch:

(lbe)