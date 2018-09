Apple bietet das neue Flaggschiff-Smartphone nun in zwei Größen und mit bis zu 512 GByte Speicherplatz an – zu einem hohen Preis.

Die zweite Generation des iPhone X gibt es als "iPhone Xs" (gesprochen "iPhone Zehn S") und "iPhone Xs Max" in zwei Größen: Das Modell mit 5,8"-OLED-Display wird durch die neue "Max"-Ausführung mit einer Bildschirmdiagonale von 6,5 Zoll und einer Auflösung von 2688 x 1242 Pixel ergänzt – ebenfalls OLED. Beide iPhones sind besser gegen Wasser und Staub geschützt (IP68), betonte Apples Marketingchef Phil Schiller bei der Präsentation (siehe auch Mac & i-Liveticker). Das auf Vorder- wie Rückseite verwendete Glas soll widerstandsfähiger sein.

Die Bildschirme von iPhone Xs und iPhone Xs Max unterstützen eine automatische Anpassung der Farbtemperatur an das Umgebungslicht (“True Tone”) sowie HDR. Das Display habe im Vergleich mit dem iPhone X einen um 60 Prozent größeren Dynamikumfang, so Schiller, auch die Sound-Ausgabe über die internen Lautsprecher habe man verbessert.

Mehr Leistung, verbesserte Kamerasensoren

Apples neuer A12 Bionic-Chip sei erstmals im 7-nm-Prozess gefertigt und um 50 Prozent schneller als der A11-Chip von iPhone X und iPhone 8, führte Schiller aus. Bei der Präsentation stellte Apple besonders die verbesserte Leistung in Hinblick auf maschinelles Lernen (CoreML) und Augmented-Reality-Anwendungen (ARKit) in den Vordergrund. Face ID sei jetzt in der Lage, Gesichter schneller zu erfassen, erklärte der Marketingchef.

Bild 1 von 13 iPhone Xs und Xs Max (13 Bilder) Zwei Größen Dem 5,8-Zoll-iPhone Xs stellt Apple das iPhone Xs Max mit 6,5 Zoll Displaydiagonale zur Seite.

Das iPhone Xs ist auf der Vorderseite mit einer 7-Megapixel-Kamera ausgerüstet. Auf der Rückseite setzt Apple auf ein Dualkamerasystem mit 12-Megapixel-Sensoren. Eine der beiden Kameras hat eine Blende von f/1.8, das Teleobjektiv eine Blende von f/2.4 – diese Spezifikationen führt Apple auch für das iPhone X auf.

Die Kameras im iPhone Xs setzen auf verbesserte Sensoren sowie einen leistungsfähigeren Bildprozessor, merkte Schiller an. Eine "Smart HDR" genannte Funktion soll für ausgewogenere Aufnahmen bei schwierigen Lichtsituationen sorgen, zudem ermögliche die Kamera besseres Bokeh (Unschärfebereich im Hintergrund). Die Schärfentiefe lässt sich auf den neuen iPhones nachträglich durch Veränderung der Blende in der Fotos-App anpassen, wie Schiller demonstrierte. Die Kamera soll bei Videoaufnahmen nun Stereo-Sound aufzeichnen.

iPhone Xs mit mehr Akkulaufzeit, Dual-SIM

Das iPhone Xs hält angeblich rund 30 Minuten länger durch als das iPhone X, die Akkulaufzeit des iPhone Xs Max soll sogar eine um anderthalb Stunden längere Nutzung ermöglichen.

Die neuen Flaggschiff-Modelle werden erstmals mit Dual-SIM-Unterstützung kommen. In den meisten Märkten will Apple dabei auf eine Kombination aus einer fest integrierten eSIM und einer klassischen, wechselbaren SIM-Karte setzen. Die eSIM erfordert Unterstützung durch Mobilfunkanbieter, zu den genannten Netzbetreibern zählen auch Deutsche Telekom und Vodafone. Ein Dual-SIM-Modell, in das sich zwei eigene SIM-Karten einlegen lassen, will Apple nur auf dem chinesischen Markt einführen.

iPhone Xs und iPhone Xs Max: Preis von 1150 bis 1650 Euro

Das iPhone Xs mit 64 GByte Speicherplatz bringt Apple – so wie das iPhone X im Vorjahr – für 1150 Euro in den Handel. Das 256-GByte-Modell kostet bereits 1320 Euro, die neue 512-GByte-Ausführung liegt bei 1550 Euro.

Den Einstiegspreis für das große iPhone Xs Max führt der Hersteller mit knapp 1250 Euro an, dies gilt ebenfalls für die 64-GByte-Ausführung. Für das iPhone Xs Max mit 256 GByte veranschlagt Apple 1420 Euro, mit 512 GByte Speicher werden daraus schließlich 1650 Euro. Beide Modelle gibt es in den Farbvarianten Silber, Space-Grau und neuerdings auch Gold. Die Vorbestellung öffnet Apple am 14. September, ab dem 21. September sollen die neuen iPhones in den Handel kommen.

[Update 12.9.2018 21:55 Uhr] Das Gehäuse des iPhone Xs Max misst 15,8 x 7,7 x 0,8 Zentimeter und ist damit weitestgehend mit den Abmessungen von Apples bisherigen 5,5"-iPhones identisch. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 208 Gramm an. Die Größe des iPhone Xs entspricht der des iPhone X (14,4 x 7,1 x 0,8 Zentimeter), das Gewicht beträgt nun 177 Gramm.

(lbe)