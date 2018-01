"Cover Sheet", Apples neue Nachrichtenzentrale unter iOS 11. (Bild: Apple)

Während neue Nachrichten von Apples iMessage-Dienst mit Ton und/oder Vibrationen signalisiert werden, tauchen SMS bei manchen Nutzern ohne weitere Information auf dem Homescreen auf. Das jüngste iOS-Update behebt den Fehler nicht.

Wenn eine neue Kurznachricht eingeht, sollte ein Handy eigentlich einen Benachrichtigungston absenden – oder vibrieren, wenn es stumm geschaltet ist. Unter iOS 11 tut dies das iPhone allerdings unter Umständen nicht, wie Nutzer berichten und auch mehrere betroffene Geräte in der Mac & i-Redaktion zeigen.

iMessage geht, SMS nicht

Während die Signalisierung neuer Nachrichten von Apples hauseigenem iMessage-Dienst auf betroffenen Geräten problemlos funktioniert, erkennt man eine neue SMS hier nur dann, wenn man auf den Sperrbildschirm blickt oder die Nachrichten-App öffnet. Nachvollziehen ließ sich dies unter anderem auf einem iPhone 6s Plus und einem iPhone X.

Die Annahme, dass die Nichtsignalisierung von SMS durch das iPhone an einer gekoppelten Apple Watch lag, erwies sich als falsch: Diese zeigte SMS ebenfalls nicht direkt an und das Problem trat auch auf Geräten ohne Apple-Watch-Anbindung auf.

Allerdings wird nicht jede Kurznachricht tonlos zugestellt – manche kommen mit Signalisierung durch, offenbar insbesondere Netzbetreiber-SMS, die zum Beispiel beim Wechsel in ein anderes Land automatisch abgesendet werden. Manchmal werden aber auch diese nur auf dem Sperrbildschirm und in der Nachrichten-App gezeigt, ohne dass das iPhone beim Eingang einen Mucks machen würde.

Langer Thread im Apple-Forum

Von dem Problem scheinen zahlreiche iPhone-Kunden betroffen zu sein. Ein Thread im offiziellen Apple-Forum zieht sich seit dem vergangenen September über mittlerweile 16 Seiten. Auch iPads, auf die SMS weitergeleitet werden, scheinen den Fehler zu zeigen. Annahmen, dass die fehlende SMS-Signalisierung an gekoppelten Bluetooth-Geräten liegen könnte, scheinen sich nicht zu bestätigen, auch hilft nicht, die "Nicht Stören"-Funktion an- und wieder abzudrehen. Manchmal funktioniert die SMS-Signalisierung wieder, wenn man den Benachrichtigungston in den Systemeinstellungen aus- und wieder abschaltet.

Apple selbst hat sich zu dem Thema offiziell noch nicht geäußert. iOS 11 kämpft seit der Veröffentlichung im vergangenen September mit diversen Problemen, so musste Apple wegen eines Absturzfehlers eine Aktualisierung innerhalb kürzester Zeit nachliefern. Der Konzern soll nun intern die Parole ausgegeben haben, dass iOS 12 weniger neue Funktionen haben soll. Stattdessen will sich das Unternehmen verstärkt auf Bugfixes und Stabiltätsmaßnahmen konzentrieren, hieß es in Medienberichten.

tipps+tricks zum Thema: