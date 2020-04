iPhones durch Zero-Day-Lücken in Apple Mail angreifbar

Entfernte Angreifer können offenbar über manipulierte E-Mails Schadcode auf iPhones und iPads einschleusen – bis hin zu Geräten mit der aktuellen Version iOS 13.4.1. Diese Schwachstellen in Apples vorinstallierter Mail-App werden bereits seit längerem für gezielte Angriffe eingesetzt, warnte die Sicherheitsfirma ZecOps am Mittwoch. Unter iOS 13 lassen sich Angriffe auf diesem Weg ohne Nutzerinteraktion unbemerkt im Hintergrund ausführen, schreiben die Sicherheitsforscher.

Unter iOS 12 klappe das nur, wenn der Angreifer auch Kontrolle über den Mail-Server hat, sonst müsse das Opfer erst dazu gebracht werden, die manipulierte E-Mail zu öffnen.

Apple-Patch liegt vor – aber noch nicht final

Ein Angreifer erhalte so Zugriff auf die Mail-App, könne bei Kenntnis einer zusätzlichen Kernel-Schwachstelle aber auch das komplette iPhone oder iPad übernehmen. Die Lücken wurden an Apple gemeldet und der Hersteller hat diese in der Beta von iOS 13.4.5 inzwischen auch behoben, betont ZecOps, das Update ist aber noch nicht allgemein verfügbar.

Man habe sich dazu entschieden, die Öffentlichkeit schon vor Veröffentlichung des Apple-Patches zu informieren, da man bereits mehrere Angriffe auf Firmen und Einzelpersonen – darunter Manager, Journalisten und VIPs – protokolliert habe und sich auch Angreifer wohl bewusst seien, dass Apple die Lücke bald schließen wird, deshalb könnte sie derzeit mit Hochdruck für weitere Angriffe eingesetzt werden. ZecOps geht davon aus, dass die Schwachstellen schon sehr lange in iOS existieren und auch schon lange – unbemerkt – für gezielte Angriffe eingesetzt werden.

Opfer merken angeblich nichts

Dem Bericht zufolge merkt das Opfer meist nichts, möglicherweise komme es zu einer vorübergehenden Verlangsamung der Mail-App. Bei fehlgeschlagenen Angriffen könne man unter Umständen E-Mails mit dem Text "This message has no content" finden.

Nutzer sollten vorerst auf die Verwendung von Apple Mail verzichten und auf einen alternativen E-Mail-Client ausweichen, schreibt die Sicherheitsfirma – oder die Public Beta von iOS 13.4.5 installieren. (lbe)