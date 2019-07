macOS 10.14.6: Windows 10 läuft wieder auf älteren Macs

Nutzer älterer Macs sollen nun auch wieder die jüngste Windows-10-Version auf ihren Maschinen einspielen können. Voraussetzung ist die Verwendung von macOS Mojave 10.14.6, das in dieser Woche erschienen war. Zuvor hatte Microsoft die Verteilung des "May 2019 Feature Update for Windows 10" in der Version 1903 für Apple-Maschinen gestoppt.

Treiber inkompatibel

Grund waren Inkompatibilitäten bei den mitgelieferten Treibern, die die weitere Installation während des Setup-Prozesses unmöglich machten. Betroffen waren Apple-Rechner, die vor 2012 auf den Markt kamen; zudem Macs mit älteren macOS-Versionen beziehungsweise veralteter Boot-Camp-Softwareausstattung.

Innerhalb der jüngsten Mojave-Version liefert Apple nun jedoch laut Angaben der dpa wieder passende Treiber mit, die eine Kompatibilität zum "May 2019 Feature Update" herstellen. Microsoft hatte außerdem versprochen, noch im Juli, vermutlich bis Ende des Monats, seinerseits Software-Abhilfe zu leisten. Ob dies nun noch notwendig ist, blieb zunächst unklar.

Boot-Camp-Partition nicht mehr erstellbar

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Boot Camp betraf iMac und Mac mini mit Fusion-Drive-Ausstattung. Hier war es mit macOS 10.14.5 gar nicht mehr möglich, eine Boot-Camp-Partition zu erstellen. Apple hatte hier zunächst einen eigenen Patch publiziert, der nun aber Teil der regulären Mojave-Version zu sein scheint.

Boot Camp ist seit macOS 10.5 alias Leopard offizieller Teil des Betriebssystems. Apple hatte damals erkannt, dass Nutzer ihren Intel-basierten Mac auch gerne zur Installation eines zweiten Betriebssystems nutzen – nur war die Windows-Konfiguration bis dahin nur mit Tricks und Schweiß möglich. Boot Camp automatisiert den Prozess weitgehend, beginnend mit der Anlegung einer eigenen Partition. Anschließend kann der Nutzer zwischen Windows und macOS wechseln.

(bsc)