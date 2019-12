macOS 10.15.2: Bugfixes, iTunes-Remote und die Rückkehr einer Listenansicht

Apple hat in der Nacht zum Dienstag auch eine neue macOS-10.15-Version publiziert. Sie erscheint parallel zu weiteren Updates etwa für iOS oder watchOS und enthält insbesondere Fehlerbehebungen.

Laut Apples Liste kommt macOS 10.15.2 mit Fixes für Apple-Mail, wo die Einstellungen manchmal nicht zu sehen waren und sich Löschungen von Botschaften teilweise nicht rückgängig machen ließen. Fotos soll besser mit alternativen Formaten zurechtkommen, neu erstellte Folder sofort anzeigen und das Zoom-to-Crop-Feature stets bereitstehen. Elektronische Bücher und Hörbücher lassen sich zuverlässiger mit iPad und iPhone synchronisieren, wenn man den Finder verwendet, die Heute-Ansicht in Erinnerungen soll die Aufgaben in der gewünschten Reihenfolge zeigen. Die Notiz-App lässt sich flotter betippen.

Verlorene Inhalte

An neuen Funktionen steht die Unterstützung der iTunes-Remote-App unter iOS und iPadOS bereit – mit dieser kann man nun (wieder) die Musikwiedergabe auf dem Mac steuern. Die Musik-App hat wieder einen Spalten-Browser, zeigt stets Albumart und behält die Equalizer-Einstellungen. Nutzer in den USA und Kanda können in der Aktien-App Nachrichten verfolgen. Apple News+, das wiederum noch nicht in Deutschland bereitsteht, zeigt nun Inhalte des Wall Street Journal und anderer Zeitungen mit einer höheren Layout-Güte.

macOS 10.15.2 liefert darüberhinaus sicherheitsrelevante Fehlerbehebungen. Diese betreffen unter anderem tcpdump mit zahlreichen CVEs, den Security-Dameon, den Kernel und verschiedene weitere Bereiche. Sicherheitsupdates gibt es auch für macOS 10.14 (Mojave) und 10.13 (High Sierra): Zudem gab Apple eine neue Safari-Version frei. Diese ist auch einzeln für Mojave verfügbar und dürfte Apples Trackingschutz weiter ausbauen.

(bsc)