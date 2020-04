macOS 10.15.4: Nutzer melden Kernel Panics bei Dateiübertragungen

Nach Installation der vor zwei Wochen erschienenen macOS-Aktualisierung kann es beim Kopieren von bestimmten Dateien zu Systemabstürzen kommen. Das melden Nutzer der Software-RAID-Umgebung SoftRAID. Betroffen ist Apples hauseigener Dateimanager Finder. Dabei kommt es zu nachvollziehbaren Kernel Panics, wenn man Files übertragen möchte, die mehr als 30 GByte groß sind.

Ein Betroffener schreibt zum Beispiel, sein System schmiere regelmäßig ab, wenn er versuche, einen 1 TByte großen Ordner von einem USB-Gerät auf sein RAID 5 zu ziehen. Nach einigen Minuten – etwa fünf bis zehn – komme es verlässlich zur Kernel Panic. Damit ist das der gesamte Rechner "unten" und ein erzwungener Neustart erforderlich.

Zunächst nahmen Nutzer an, dass der Bug in SoftRAID selbst steckt. Allerdings zeigten Untersuchungen von SoftRAID selbst, dass diese zwar stark betroffen sind, aber keineswegs nur. Auch rein Apple-formatierte Medien provozieren demnach Abstürze, auch wenn dies gegebenenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Grund scheint zu sein, dass das System ab einer bestimmten Menge an I/O-Threads nicht mehr korrekt arbeitet und eine Kernel Panic auslöst.

Andere Abstürze gemeldet

Apple ist über das Problem informiert, so SoftRAID. Aktuell scheint es noch keinen Workaround zu geben, eine Rückkehr zu macOS 10.15.3 wird allgemein nicht empfohlen – auch wegen der darin enthaltenen Sicherheitslücken. Vereinzelte Abstürze werden von Nutzern auch in anderen Zusammenhängen unter macOS 10.15.4 gemeldet. Dazu gehören Crash-Szenarien direkt nach dem Aufwachen des Systems (mit Reboot). Auch soll es Probleme mit dem Schlafenlegen externer Festplatten geben. macOS Catalina hatte von Anfang an mit Verlässlichkeitsschwächen auf sich aufmerksam gemacht, diese hatte Apple in mehreren Aktualisierungsschritten zu beheben versucht.

