macOS-App TextEdit mit Datenverlust-Bug

TextEdit hat auf dem Mac (und vorher OpenStep beziehungsweise NeXTSTEP) eine lange Geschichte. Der Texteditor ist von Beginn an ein Standardwerkzeug unter Mac OS X (das Apple heute macOS nennt) und seit über 20 Jahren auf dem Markt. Das heißt allerdings nicht, dass das Tool bugfrei ist, wie nun ein Doktorand an der Universität Toledo festgestellt hat: Ein Fehler beim Abspeichern kann schlimmstenfalls zu Datenverlust führen.

Aktuelle macOS-Versionen betroffen

Nachvollziehbar ist der Bug, den Chris Hamady auf Twitter beschreibt, in allen aktuellen Versionen von macOS – er hat ihn unter Yosemite (10.10) entdeckt, er befindet sich aber auch in Sierra (10.11), High Sierra (10.12) und Mojave (10.13) – und vermutlich früheren Versionen des Betriebssystems. TextEdit enthält standardmäßig einen HTML-Viewer, kann Dateien aus dem Web also samt Auszeichnungen und Hyperlinks anzeigen.

Aus HTML wird Text – ohne Wiederkehr

Öffnet man eine solche HTM-Datei in TextEdit und möchte sie dann in eine Nur-Text-Datei verwandeln (Format-Menü oder Shift-Apfel-T), führt das Programm die Umwandlung auch aus. Allerdings erfolgt diese nicht nur in TextEdit selbst, sondern direkt in der auf der Festplatte oder SSD gespeicherten Datei. Aus dem HTM-File wird sofort ein TXT-Dokument. Es hilft auch nicht, die dann folgende Nachfrage, ob das Dokument direkt verändert werden oder dupliziert werden soll, mit "Abbrechen" zu beantworten – die Änderung ist im Hintergrund längst erfolgt. Auf der Festplatte verbleibt das TXT-Dokument, in TextEdit selbst ist aus der HTM-Datei unterdessen ein Rich-Text-Dokument (RTF) geworden.

Auszeichnungen und Code verloren

Wer häufiger mit TextEdit und HTML-Dokumenten hantiert, sollte sich dieses Verhaltens bewusst sein, denn bei der Verwandlung von HTML in Text gehen sämtliche Auszeichnungen und sämtlicher Code verloren. Hamedy fragt auf Twitter, ob es jeder App unter macOS erlaubt sein sollte, Formate- und Dateitypen zu ändern, ohne dass ein Nutzer die Änderung speichert. Wann und ob der Bug gefixt wird, ist unklar – es ist jedenfalls erstaunlich, dass er sich so lange halten konnte.

(bsc)