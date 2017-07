macOS: Banking-Trojaner propagiert Installation des Krypto-Messengers Signal

(Bild: Check Point)

Die durch ein Apple-Entwicklerzertifikat signierte Malware OSX/Dok manipuliert Web-Verbindungen, um Login-Daten für Online-Banking abzugreifen. Das Opfer soll zudem Signal auf dem iPhone installieren – darüber wollen Angreifer offenbar Kontakt aufnehmen.

Die auf macOS-Nutzer abzielende Malware OSX/Dok setzt verstärkt auf wechselnde Apple-Entwicklerzertifikate: Um bei der Installation des Trojaners keine Warnung durch das in macOS integrierte Schutzsystem Gatekeeper auszulösen, kaufen die Angreifer immer wieder neue Apple-Entwicklerzertifikate, wie die IT-Sicherheitsfirma Checkpoint berichtet. Der Mac-Hersteller ziehe diese schließlich zurück.

In den letzten Wochen wurden angeblich Dutzende der Zertifikate erworben, die man durch Abschluss einer Mitgliedschaft in Apples Entwicklerprogramm erhält – Kostenpunkt knapp 100 Dollar (pro Jahr). Fast täglich kommt ein neues Zertifikat zum Einsatz, so die Sicherheitsforscher. Die weiterhin durch klassische Phishing-Mails verbreitete Malware unterbindet demnach nun außerdem den Bezug von macOS-Sicherheitsupdates und verhindert die Kommunikation mit Apple-Diensten und der Malware-Prüfseite VirusTotal.

Manipulierte Banking-Seiten fordern Installation von Signal

Nach der Installation durch den Nutzer versucht OSX/Dok, das Admin-Kennwort zu erschleichen, indem es vorgaukelt, ein wichtiges Sicherheitsupdate stehe zur Installation bereit, dafür sei die Eingabe des Passwortes erforderlich. Gibt der Nutzer dieses ein, wird ein Proxy sowie ein neues Root-Zertifikat im System an- respektive abgelegt – der Angreifer erhält damit kompletten Zugriff auf die Web-Kommunikation des Nutzers, auch auf verschlüsselte Verbindungen.

Beim Aufruf einer Banking-Seite durch den Nutzer kann der Angreifer so eine manipulierte Version ausliefern und die dort eingegebenen Zugangsdaten klauen. Zusätzlich wird der Nutzer nun aufgefordert, seine Mobilfunknummer einzugeben und den Krypto-Messenger Signal auf iPhone oder Android-Smartphone zu installieren. Es handele sich dabei um eine Sicherheitsvorkehrung, so die vorgebliche Webseite der Bank. Möglicherweise wollen die Angreifer – getarnt als vermeintliche Support-Mitarbeiter der Bank – darüber mit dem Nutzer in Kontakt treten, um etwa zusätzliche Informationen zu erfassen, spekulieren die Sicherheitsforscher – etwa per SMS zugestellte Autorisierung-Codes für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.

OSX/Dok offenbar ein portierte Windows-Banking-Trojaner

OSX/Dok zielt speziell auch auf deutschsprachige Nutzer ab: Der Trojaner wird unter anderem über E-Mails mit dem Betreff “Fragen zur Steuererklärung” verbreitet, ein angeblicher Schweizer Steuerprüfer weist darin auf Unregelmäßigkeiten hin und bittet das angehängte Dokument zu prüfen. Bei OSX/Dok handelt es sich offenbar um eine Portierung des perfiden Windows-Banking-Trojaners Retefe.

Mehr zum Thema: