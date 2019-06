tvOS 13: Apple TV mit Mehrbenutzermodus und Gamepad-Support

Apple hat am Montagabend auf der Entwicklerkonferenz WWDC einen kurzen Ausblick auf tvOS 13 gegeben: Ein neuer Mehrbenutzermodus erlaubt künftig das schnelle Umschalten zwischen verschiedenen Familienmitgliedern respektive Benutzern auf dem Apple TV – und passt darüber verschiedene Elemente wie die Empfehlungen für TV-Inhalte und die Wiedergabelisten in Apple Music entsprechend an, etwa nach Alter oder Geschmack.

Ein überarbeiteter Homescreen soll es zudem vereinfachen, neue Inhalte zu finden, teilte Apple mit – Apps können dort Videovorschauen im Vollbild abspielen. Ein neues Kontrollzentrum soll bestimmte, bislang hinter Tastenkürzeln versteckte Funktionen leichter zugänglich machen – beispielsweise um die Box in die Ruhezustand zu schicken oder die Audioausgabe anzupassen.

Unterstützung für beliebte Game-Controller

In Vorbereitung auf Apples Spieledienst Apple Arcade wird das Apple TV künftig erstmals die populären Game-Controller der beiden großen Konsolen-Hersteller unterstützen – sowohl Xbox-One-S-Gamepads als auch Segas Dual-Shock-Controller der PlayStation, wie Apple-Chef Tim Cook in Aussicht stellte. Der erweiterte Controller-Support kommt wohl mit iOS 13 und iPadOS auch auf iPhone und iPad. Bislang konnten Nutzer nur spezielle Bluetooth-Controller mit Apples Made-for-iPhone-Zertifizierung anbinden.

tvOS 13 bringt neue Bildschirmschoner mit und läuft sowohl auf Apple TV 4K als auch der älteren, inzwischen in Apple TV HD umbenannten vierten Generation der TV-Box. Das Update soll im Herbst erscheinen.

