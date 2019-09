tvOS 13 verfügbar: TV+, Kontrollzentrum und endlich Multi-User-Support

tvOS 13 steht bereit: Apple hat die Aktualisierung nach einer monatelangen Betaphase nun publiziert. Das Betriebssystem für Apple TV 4K und Apple TV HD kommt mit einigen zentralen Änderungen. Dazu gehört eine lange erhoffte Funktion, mit der die Multimediabox erstmals Multi-User-fähig wird. Über ein ebenfalls neues Kontrollzentrum lässt sich künftig zwischen mehreren Accounts umschalten, die jeweils ihr eigenes Profil haben. So ist es möglich, dass jeder Nutzer – etwa in einer Familie – eigene Einstellungen für Interface, Wiedergabelisten, Empfehlungen und mehr hat, was die Box in solche Fällen sichtlich nützlicher macht.

Neuer Homescreen übersichtlicher

Angepasst wurde auch der Homescreen. Apps haben darin nun die Möglichkeit, Vollbildvorschauen anzuzeigen und ein Umschalten zwischen den verschiedenen Inhaltearten wie Filme, Apps, Musik oder TV ist leichter möglich. Apple Music bietet personalisierte Wiedergabelisten, Empfehlungen und die Anzeige von Liedtexten in einem neuen Wiedergabebildschirm.

Apple Arcade und TV+

Das Betriebssystem ist für Apples neuen Streamingdienst TV+ vorbereitet, der im November zum Preis von 5 Euro an den Start gehen soll (beim Neugerätekauf ist er ein Jahr kostenlos). Eingebaut ist außerdem der neue Spieledienst Apple Arcade, über den Apple demnächst bis zu über 100 werbefreie Qualitätsspiele ohne In-App-Käufe offeriert. Dazu passt, dass man Spielecontroller mit Apple TV verwenden kann – das ging allerdings schon länger, nun sind auch Xbox Wireless Bluetooth Controller sowie Sonys Dualshock 4 nutzbar.

Weitere Neuerungen

Weiterhin hat Apple seinen neuen Login-Dienst "Anmelden mit Apple" in tvOS 13 eingebaut. Er erlaubt ein Hinterlegen von Accounts bei dem Konzern, wobei als Clou jeweils neue E-Mail-Adressen generiert werden, so dass ein Tracking (und Werbespamming) schwerer wird. Praktisch ist auch ein Picture-in-Picture-Feature, mit dem man Filme und Serien in anderen Apps weiterschauen kann. In Zusammenarbeit mit der BBC hat Apple zudem neue Bildschirmschoner aus der "Blue Planet"-Reihe integriert, die laufen können, während man tvOS nicht nutzt. Das Update ist kostenlos und kann über die Systemeinstellungen der Multimediabox bezogen werden. Am Dienstagabend hatte Apple auch iPadOS und iOS 13.1 freigegeben.

