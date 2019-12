In Full HD, zum Herunterladen und mit dem Tutor rechts unten in der Ecke – die neuen Blender-Video-Tutorials von Make

Allein mit Text und Screenshots kann man den Umgang mit 3D-Software nur mühsam erklären. Deshalb startet Make jetzt eine Video-Serie zur Arbeit mit dem Open-Source-Paket Blender.

Blender ist eine kostenlose, aber leistungsfähige 3D-Software für Windows, macOS und Linux. Makern gibt sie einen umfangreichen Werkzeugkasten für Eigenkonstruktionen an die Hand, um damit etwa Vorlagen für den 3D-Drucker zu erschaffen oder aus dem Web heruntergeladene Dateien an die eigenen Wünsche anzupassen.

Blender steht im Ruf, Einsteigern hohe Hürden in den Weg zu stellen. Nicht ganz zu Unrecht – jedenfalls bis Ende Juli 2019 die Blender-Version 2.8 mit komplett umgestalteter Bedienoberfläche zum Download freigegeben wurde, die den Einstieg für 3D-Neulinge und den Umstieg für Nutzer anderer Software deutlich erleichtert.

Wer also den Einstieg in die Arbeit mit Blender bisher gescheut oder sogar aufgegeben hat, kann jetzt (noch mal) frisch einsteigen – es lohnt sich. Als Starthilfe hat Make zusammen mit dem Blender-Tutor und Buchautor Carsten Wartmann eine Video-Tutorial-Serie bei Vimeo gestartet. Darin wollen wir anhand verschiedener kleiner, in sich abgeschlossener Maker-Projekte zeigen, wie man Blender fürs Konstruieren eigener Werkstücke produktiv nutzen kann.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die Serie besteht derzeit aus einigen Video-Lektionen zwischen 12 und 20 Minuten, die man einzeln für wenig Geld kaufen, jederzeit online anschauen und auch herunterladen kann. Kostenlos zum Streamen gibt es vorab eine ausführliche Übersicht für Umsteiger, in der Carsten Wartmann zeigt, was sich zwischenden Blender-Versionen 2.79 und 2.8 geändert hat – das ist eine ganze Menge. Da mittlerweile schon das nächste kleinere Release Blender 2.81 herausgekommen ist, gibt es als Bonus-Feature auch noch ein Update-Video für diese Version kostenlos. Noch ein Hinweis zu unseren kostenlosen Videos: Zwar erscheint bei ihnen rechts oben ein Preisschildchen ("Kaufen: 2 €"), doch dieser Betrag wird nur fällig, wenn man sich diese Videos herunterladen will. Streamen, also im Browser anschauen, kann man sie stets gratis und in voller Länge.

Speziell für Maker

Unsere Tutorial-Serie ist keine umfassende Einführung in alle Aspekte von Blender – sie konzentriert sich ganz bewusst auf die Konstruktion von 3D-Modellen mit dem Ziel, diese später in reale Objekte umzusetzen, etwa auf einem 3D-Drucker oder einer CNC-Fräse. Deshalb bleiben viele Gebiete, auf denen Blender ebenfalls eine Menge zu bieten hätte, aber Makern wenig nützen, konsequent außen vor – etwa Beleuchtung, Oberflächen- und Materialgestaltung, Rendering, Animation, Physik-Simulation und Videoschnitt.

Anders als andere Blender-Kurse führt unsere Serie deshalb auch nicht zu Beginn einmal systematisch und komplett (und stundenlang) durch alle Menüs und Views der Bedienoberfläche. Wir wollen lieber schnell mit konkreten Projekten loslegen und beschränken uns daher pro Folge auf wenige Werkzeuge. Die fürs Nachvollziehen hilfreichen oder notwendigen Downloads, etwa von Beispieldateien, findet man weiter unten auf dieser Seite in der Episodenliste. Zudem führen wir anschließend einige Links zu weiterführenden Quellen rund um Blender auf; auch diese Liste soll in Zukunft noch erweitert werden.

Feedback erwünscht

Unser Ziel ist es, in Zukunft regelmäßig neue Video-Tutorials nachzuliefern, sodass nach und nach ein immer breiteres Spektrum der Einsatzmöglichkeiten von Blender abgedeckt wird. Dabei nehmen wir über unser Forum zur Blender-Tutorial-Serie gerne Ihr Feedback und Ihre Fragen, Ihre Wünsche und Anregungen zu weiteren Projekten und Themen entgegen.

Für uns als Make-Redaktion ist ein solches Video-on-Demand-Angebot ein Experiment. Sie können durch Ihr Feedback mit beeinflussen, in welche Richtung die Tutorial-Serie in den zukünftigen Folgen gehen wird. Wir freuen uns daher über Ihre Kommentare und Ihre Anregungen. Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen und beim Bauen mit Blender! (pek)



Episoden

1. Einführung – Was ist neu in Blender 2.8? (24:43 min, Streaming gratis)

Prolog zum 3D-Kurs für Maker: Konstruieren mit Blender 2.8. Das Video zeigt, was sich in Version 2.8 gegenüber Blender 2.79 geändert hat.

Bonus-Feature: Neuerungen in Blender 2.81 (12:14 min, Streaming gratis)

Mittlerweile ist mit Blender 2.81 die nächste Version des 3D-Pakets erschienen – die für Maker relevanten Neuheiten im Überblick.

Bonus-Feature: Blender-Setup für diesen Kurs (22:40 min, Streaming gratis)

Eine Anleitung zum Einrichten (Setup) von Blender 2.8 speziell für die Belange von Makern und zum einfachen Nachvollziehen der Video-Tutorials des Kurses. Download der Blender-Datei und des 3D-Druck-Templates

2. Basistutorial: Meshes (12:14 min, 2,00 €)

Dieses Tutorial führt grundlegend in die Arbeit mit Meshes ein – Oberflächengittern aus Punkten mit Kanten und Flächen dazwischen, mit denen sich in Blender beliebige dreidimensionale Objekte formen lassen.

3. Basistutorial: Unterlegscheibe bauen (16:01 min, 2,00 €)

In diesem Basistutorial wird ein erstes Mini-Projekt umgesetzt: Eine Unterlegscheibe, die man in der gezeigten Form oder etwas abgewandelt in vielen Projekten gebrauchen kann. Download-Paket mit Bildern, 3D- und Blenderdatei

4. Basistutorial: Modifier (14:42 min, 2,00 €)

Modifier verändern die Oberfläche eines Objektes auf reversible Weise, runden etwa Kanten ab oder stanzen die Form eines Objekts aus einem anderen aus. Als Beispiel entsteht in diesem Tutorial die 3D-Druckvorlage eines Wandhakens. Download der Blender-Datei

5. Projekt: Rollwagen-Rad (19:23, 2,00 €)

Dieses Tutorial zeigt im Detail die Ersatzteilkonstruktion mit Blender am Beispiel eines Rollwagen-Rads – das Original ist zerbrochen, jetzt soll ein Ersatz mit dem 3D-Drucker hergestellt werden. Download-Paket mit Bildern, 3D- und Blenderdatei

Links