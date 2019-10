Mehrere Spionspiegel, LED-Streifen und ein Mikrocontroller – die Basis für beeindruckende Lichtobjekte mit Unendlichkeitseffekten. Wir helfen beim Nachbau.

Mit halbtransparenten Spiegeln verpassen wir in der Make 5/19 unserem bekannten Unendlichkeitsspiegel mit LED-Streifen ein dreidimensionales Upgrade. Der Würfel aus sechs Spionspiegeln nutzt die Spiegeleffekte in allen Raumrichtungen aus und ist gleichzeitig einfach zu bauen. Dabei sind aber noch viel mehr Objekte von winzigklein bis riesengroß möglich.

Der Unendlichkeitswürfel aus Make 5/19

Auf den folgenden Seiten gibt es als Ergänzung des Artikels zunächst noch eine Erklärung zur Konstruktion des Sockels mit dem kostenlosen Programm OpenSCAD. Anschließend widmen wir uns dem Bau eines Ikosaeders, der aus zwanzig gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzt wird. Wie beim Würfel nutzen wir den Arduino-kompatiblen WLAN-Mikrocontroller ESP32 zur Steuerung. Sie können beim Nachbau aber auf den Mikrocontroller ihrer Wahl ausweichen. Um den Ikosaeder noch etwas beeindruckender zu gestalten nutzen wir schließlich LED-Streifen mit mehr LEDs und Diffusorstreifen.

Wer in diesem Jahr auf einer der Maker Faires in Hannover und Berlin zu Besuch war, konnte am Stand der Freien Maker außerdem weitere Varianten bestaunen. Nicht zu übersehen war die XXL-Ausgabe in Form des Inifinity-Obelisken, der mit über zwei Metern Höhe wortwörtlich herausragt. Dagegen geht es mit den Inifinity-Ohranhängern ins Miniaturformat – ideal um Reste vom Spiegelzuschnitt sinnvoll zu verwenden.

