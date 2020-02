Mikrocontroller-Projekt für Fasching: Auf den Hosenträgern sind LED-Streifen angebracht, die man mit einem PICAXE oder einem Arduino ansteuern kann.

Wer braucht noch ein Last-Minute Bastelprojekt für Fasching? Wir schlagen LED-Hosenträger mit individuell ansteuerbaren RGB-LEDs vor. Durch die Verwendung von günstig erhältlichen WS2812B LED-Stripes lässt sich das Projekt in kurzer Zeit aufbauen. Das Besondere: Die Ansteuerung kann entweder mit einem PICAXE oder mit einem Arduino erfolgen. Den Lichteffekt kann man je nach Wunsch passend programmieren.

Normalerweise ist die Datenübertragung zu den WS2812B äußerst zeitkritisch, aber mit dem hier gezeigten Schaltungsprinzip wird der Controller während der eigentlichen Datenübertragung nicht belastet, da diese selbsttätig im Hintergrund abläuft. Dadurch schafft es auch ein PICAXE, die LEDs anzusteuern.

Kurzinfo Hosenträger mit 2x 20 RGB-LEDs mit WS2812B



LEDs individuell steuerbar, optional sind auch mehr LEDs möglich

WS2812B mit PICAXE 14M2 ansteuern Material Hosenträger

PICAXE oder Arduino Nano



WS2812B LED-Stripes mit 30 LEDs pro Meter, insgesamt ca 2 Meter



mit 30 LEDs pro Meter, insgesamt ca 2 Meter Serial SPI RAM zum Beispiel 23LC1024 oder 23LC512

zum Beispiel 23LC1024 oder 23LC512 Mini-Haargummis, transparent

transparent USB-Powerbank

USB-Kabel mit A-Stecker

Schaltung

Schaltplan für die Ansteuerung mit einem PICAXE 14M2 standalone

Schaltplan für die Ansteuerung mit einem PICAXE 14M2 auf dem NANO AXE Board

Schaltplan für die Ansteuerung mit einem Arduino Nano

Außer dem Controller benötigt man noch einen Serial SPI RAM. Passende Typen sind der 23LC1024 oder der 23LC512. Dieser RAM dient als Datenspeicher für die LED-Daten der WS2812B-Kette. Der Controller beschreibt ihn mit dem gewünschten Lichtmuster. Der Dateneingang der WS2812B LEDs ist über einen 100 Ω Serienwiderstand direkt mit dem Datenausgang SO des SPI-RAMs verbunden. Die Ausgabe der LED-Daten zum WS2812B erfolgt durch das Senden eines Lesebefehls vom Controller an den RAM und dem anschließenden Anlegen eines Takts an SCK, der durch eine PWM-Einheit im Controller ohne Prozessorbelastung erzeugt wird. Das genaue Prinzip wird später erklärt.

Die Schaltpläne sind in drei Varianten dargestellt: für einen PICAXE 14M2 standalone, für einen PICAXE 14M2 auf dem NANO AXE Board sowie für einen Arduino Nano. Bei den beiden Nano-Board-Varianten ist der einzige Unterschied der Pin für das PWM-Signal: Beim NANO AXE wird hier Pin C3 und beim Arduino Nano Pin D3 benötigt.