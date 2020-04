21 Make-Projekte für Kinder

Vom Bürstenroboter bis zur sprechenden Spardose zeigen wir seit 2016 in der beliebten Rubrik Make Family familientaugliche Maker-Projekte. Jetzt haben wir alle Anleitungen der letzten vier Jahre zu einem digitalen Sonderheft mit 21 Artikeln auf über 200 Seiten zusammengefasst. Alle Projekte sind für Familien die gemeinsam basteln und lernen geeignet – genauso wie für Schulklassen, die sich an Themen wie Elektronik, Robotik und Mikrocontroller herantasten. Von Zwillen und Raketen über Lego-Stop-Motion-Filme bis zu spannenden Programmierprojekten mit Scratch, Raspberry Pi und Calliope.

Für die Kleinsten

Ein liebevoll verzierter Bürstenroboter.

Unsere Anleitung zum Bürstenroboter bauen ist die perfekte Basis, um bei Kindern die Begeisterung für Roboter zu entfachen. Sie sind mit wenig Materialien schnell gebastelt, preiswert und können individuell verkleidet werden. Schwupps, schon ruckeln und zuckeln die Bürstenroboter über den Küchentisch. Mit mehreren Exemplaren kann man spannende Roboterturniere austragen.

Noch gar nicht so alt, aber schon ein Klassiker: Der Calliope Mini. Mit ihm können schon Grundschüler den Umgang mit Mikrocontrollern lernen. Im Sonderheft gibt es eine ausführliche Einführung in die Funktionsweise und zwei coole Übungsprojekte: Mit der Bluetooth-Funkfunktion des Calliope mini können kleine Bastler ihren Freundinnen und Freunden verschlüsselte Nachrichten senden. Oder sie nähen einen interaktiven Turnbeutel und bauen selbst einen Textilschalter, um kleine Animationen oder Lichteffekte einzuschalten.

Für Kinder mit Technikerfahrung

Wenn der Nachwuchs bereits erste Erfahrungen mit Elektronik und Programmierung gesammelt hat, kann es an die anspruchsvolleren Projekte gehen: Zum Beispiel einer selbstgebauten Kasse für den Kinderladen. Unverwüstlich aus Holz und dank Raspberry mit vielen interessanten Funktionen wie Scanner und Display ausgestattet. Die Abfrage von Tastern am Raspberry Pi programmieren die Nachwuchshacker mit Hilfe von Python. Die coolste Funktion ist allerdings, dass man dank Raspberry Pi auch QR-Codes von Holzobst und Häkelgemüse an der Ladenkasse einscannen kann.

Eine selbstgebaute Kasse für den Kinderladen ist nicht nur schöner als eine gekaufte, sondern auch klüger.

Und wer hätte gedacht, dass man beim Weihnachtsbasteln so viel über Elektronik lernen kann? Mit unserer Anleitung bastelt man Weihnachtssterne aus Brottüten und beleuchtet sie mit LEDs – und lernt dabei ganz spielerisch was kompliziertes: Wie berechnet man eigentlich Vorwiderstände für LEDs?

Unser Lieblingsprojekt: Der Nistkasten

Der Mistkasten ist schnell gebaut und auch überraschend schnell von Vögeln eingerichtet.

Wer hat noch keinen Meisenkasten gebaut? Auch dieses Lieblingsprojekt von uns stammt aus der Rubrik Make Family. Online dokumentieren wir übrigens gerade im Meisen-Tagebuch den Einzug einer Meisenfamilie in unseren Nistkasten.

Und für die Neunmalklugen:

Immer wieder gibt es Kinder, denen man nur noch staunend beim programmieren, löten und werkeln zusehen kann. Und wenn sie um Hilfe bitten, muss man zugeben: "Das kannst du schon viel besser als ich." Aber Kinderprojekt heißt nicht gleich kinderleicht! Mit unserer Anleitung für Luftkissenboote kann man auch den technikbegeistertsten Kindern und Jugendlichen noch eine Herausforderung bieten. Die Boote hovern mithilfe eines Quadrocopter-Triebwerks über den Boden. Dabei kommt nicht nur 3D-Druck zum Einsatz, die jungen Maker lernen auch etwas über Motorsteuerung.

Für diese Hovercrafts braucht man nur Pappe, Müll – und ein Quadracopter-Triebwerk.

Oder wie wäre es mal mit einem ganz anderen Projekt? Filme machen! Wir zeigen im Sonderheft, wie man Stop-Motion-Animationen mit Lego selbst dreht und den großen Drehtag perfekt vorbereitet. Dabei beantworten wir Fragen wie: Welche Beleuchtungstechnik gibt es? Welche Kameraeinstellung ist richtig? Und wie bringe ich die Legofiguren in Bewegung? Und wenn der Nachwuchs sich damit immer noch langweilt, erklären wir im Sonderheft, wie man einen großen Makeathon für Kinder selbst ausrichten kann.

