30 Filamente für jeden Einsatzzweck

Bei Händlern im Netz bekommt man alle erdenklichen Spezial-Kunststoffe, etwa für besonders stabile oder gummiartige und sogar stromleitende Teile. Brauchen Sie etwas, das an Magneten haftet, oder möchten Sie echte Keramik drucken? Unsere Übersicht im neuen Heft zeigt Ihnen, was einzelne Filamente können.

Wir erklären die Vielfalt aus ABS, PLA, PET und weiteren neuentwickelten Varianten und stellen die 30 wichtigsten Filamentarten mit ihren entsprechenden Eigenschaften vor – mit allem, was beim Druck beachtet werden muss. Die wichtigen Temperatureinstellungen für den Druck finden Sie im praktischen Booklet auf dem Titel der Ausgabe 2/19. Schließlich haben wir "Visitenkarten" vorbereitet, die Sie ausdrucken und auf die Spule kleben können, um alles Wissenswerte immer im Blick zu haben. Eine Übersicht über die richtigen Düsen für Spezialfilamente und eine Anleitung, wie das Gehäuse aus dem 3D-Drucker sogar wasserdicht wird, runden unseren 3D-Druck-Schwerpunkt ab.

Weitere Themen

Programmieren Sie lieber mit Mikrocontrollern oder Einplatinenrechnern, haben wir ebenfalls was für Sie: Wir haben 24 kostenlose Code-Editoren ausprobiert, die von einfach bis professionell, lokal installiert, webbasiert oder als grafische Umgebung für jeden Geschmack die richtige Lösung bieten. Die neue Rubrik "Tipps und Tricks" startet mit hilfreichen Hacks für den Raspberry Pi. In Make Family basteln wir in diesem Heft ein Durchgangsprüfer-Armband, das gut aussieht und praktisch ist.

Jetzt bestellen

Diese und weitere Artikel finden Sie in der neuen Ausgabe 2/19 der Make. Mit einem unserer Abos lag das Heft bereits vor dem Kioskstart im Briefkasten. Das Heft können Sie außerdem, wie auch ältere Ausgaben, im Heise Shop bestellen. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das direkt im Webbrowser, in unseren Apps für iOS und Android oder als als PDF-Version über den Heise Shop. (hch)