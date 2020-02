Arduino: Sprachsteuerung ohne Cloud bauen

"Alexa, mach das Licht an!" Geräte zuhause per Sprache zu steuern ist bequem und schindet Eindruck. Sprachsteuerung ist allerdings ein sehr aufwändiger Prozess. Viele Systeme nehmen daher lediglich Ihre Sprache auf und senden sie in zum Beispiel an das Amazon-Rechenzentrum. In der neuen Make finden wir: Dieser Aufwand ist gar nicht nötig. Einfache Sprachsteuerung kann sogar ein Arduino mit einem kleinen Zusatzmodul direkt bei Ihnen daheim erledigen, ohne dass Gespräche aus Ihrem Heim ins Internet gelangen können.

In der aktuellen Make stellen wir die entsprechenden Zusatzplatinen vor, die mit Arduino und Co. zusammenarbeiten können und präsentieren eine praktische Selbstbau-Lösung – ganz ohne Cloud. Mit unserer Sprach-Fernsteuerung hören Fernseher, DVD-Player oder an Funksteckdosen angeschlossene Lampen aufs Wort. Wir zeigen, wie man ein EasyVR-Modul trainiert und das von seiner Trainingssoftware ausgegebene Arduino-Programm um neue Fernsteuerbefehle erweitert.

Weitere Themen im Heft

Noch mehr Smart Home: In der Make 1/20 geben wir einen Überblick über Umweltsensoren-Bausätze. Für welche Projekte sind sie geeignet und wie steuert man sie an? Wir bauen außerdem eine supergünstige intelligente WLAN-Cam mit ESP32. Und wir zeigen, wie man mit zwei Eisstielen, Servos und einem RaspberryPi den BrachioGraphen baut – den einfachsten Plotter der Welt.

Jetzt am Kiosk

Diese und weitere Artikel finden Sie in der neuen Ausgabe 1/20 der Make. Mit einem unserer Abos können Sie bereits vor dem Kioskstart im Heft schmökern. Das Heft können Sie außerdem im Heise Shop bestellen. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android oder als PDF-Version über den Heise Shop. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 1/20. (rehu)