Aus dem 3D-Drucker: Lautsprecherboxen mit perfektem Klang

Keine scharfen Kanten, die die Ausbreitung der Schallwellen im Gehäuse behindern könnten: Mit 3D-Druckern werden Lautsprecher in Eierform endlich Realität, die bisher nur schwer zu bauen waren. Im Hifi-Umfeld gelten sie schon immer als eine Art heiliger Gral unter den Lautsprecherboxen. In der Make 4/19 zeigen wir daher, wie sie in wenigen Stunden gedruckt und montiert werden können.

Autor Heine Nielsen bringt 20 Jahre Erfahrung im Bau von Boxen und Verstärkern mit und arbeitet seit einigen Jahren auch mit 3D-Druck. Die Eierboxen herzustellen war noch mal eine Herausforderung, da sowohl die Druckeinstellungen, wie auch die Filamentauswahl und Gehäusekonstruktion die Akustik beeinflussen. Dafür lassen sie sich nun in verschiedenen Größen drucken, für Lautsprecher-Chassis von 3 bis 5 Zoll. Begrenzender Faktor ist dabei vor allem die Bauraumgröße des eigenen 3D-Druckers.

Weitere Themen

Rund 100 Jahre nach der Ausstrahlung des ersten Rundfunkprogramms widmen wir uns außerdem der Geschichte der Funktechnik und erklären ihre Grundlagen. Aus Mikrocontrollern und Bastelrechnern wie dem Raspberry Pi oder einem Arduino lässt sich mit einem Draht in Windeseile ein eigener Radiosender bauen. Dazu nehmen wir den Raspberry Pi 4 unter die Lupe und vergleichen ihn mit der Konkurrenz an 32-Bit-Bastelrechnern.

Diese und weitere Artikel finden Sie in der Ausgabe 4/19 der Make