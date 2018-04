(Bild: IQ Motion Control/Crowdsupply)

Auch Motoren können klug sein: IQ Motion Control baut in seine neuen Motormodule einen Mikrocontroller ein. Drohnenbauer und Maker können sie in ihren Projekten direkt anschließen und ansprechen. Ein extra Controller ist nicht mehr nötig.

Ob Drohne oder Roboterarm – wer in sein Projekt einen Brushless-Motor einbauen will, muss sich auch um einen Speed- oder Flightcontroller kümmern. Die Firma IQ Motion Control baut stattdessen einfach einen Mikrocontroller und Positionssensor in ihre Motormodule ein.

Steuerung integriert

Das Speedmodul ist speziell für Copter und Modellbaufahrzeuge optimiert, während des Präzisionsmodul für Roboterarme, CNC-Maschinen und andere Makerprojekte gedacht ist. In den Modulen steckt ein 32-bit ARM Cortex MCU, der in C programmiert werden kann. Dabei werden nur die gewünschte Position und Geschwindigkeit vorgegeben und der Motor berechnet die notwendige Beschleunigung und das Abbremsen selbstständig.