Dieses Wochenende laden je eine Mini Maker Faire im Norden und Süden Deutschlands große und kleine Maker ein, spannende Projekte anzuschauen und in zahlreichen Workshops mitzumachen.

Bis zum Ende des Jahres heißt es noch einmal Endspurt bei den Maker Faires: am kommenden Wochenende gibt es gleich zwei Veranstaltungen, im Wolfsburger Phaeno und in Sindelfingen bei Stuttgart. Wer einen Einstieg in die Welt der Maker sucht, wird hier fündig. Maker aus der Region stellen ihre Projekte vor und Workshops rund um Hard- und Software laden zum Mitmachen ein.

Schulprojekte im phaeno

Die Mini Maker Faire im Science Center phaeno zeigt bereits zum zweiten Mal exklusiv Maker-Projekte aus Schulen. Am Stand vom Make Magazin gibt es die neue Auflage des Blink-Makeys zum Selberlöten, wobei wir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Etwas Zeit sollte man mitbringen, um die zehn LEDs, einige Widerstände, Batteriefach und mehr aufzulöten. Eine weitere Mitmachaktion gibt es mit dem Lightpainting-Künstler Till Pöhlmann. Im Ticket inbegriffen ist auch der Besuch aller anderen phaeno-Attraktionen. Die Mini Maker Faire Wolfsburg phaeno hat am Freitag den 10. November von 9:00 bis 17:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.



Wieder da: der Blink-Makey, hier fertig gelötet

Erste Mini Maker Faire in Sindelfingen

Im Jugendforschungszentrum Energie und Umwelt ist dann am Samstag, dem 11. November, die Mini Maker Faire Sindelfingen. Hier sind ebenfalls viele Schulen mit ihren Projekten vertreten sowie die Offene Werkstatt Hobbyhimmel aus Kassel und die Wasserraketenbastler Raketfued Rockets. In den Workshops geht es um die Programmierung von Arduino, Calliope mini und Lego Mindstorms. Außerdem stellt Make-Autor Guido Burger die IoT-Lernplatine Octopus vor und erklärt, wie ein Hackathon in der Schule gelingt. Der Eintritt zur Mini Maker Faire Sindelfingen ist frei!



3D-Drucker in Aktion und mehr gibt es bei der Mini Maker Faire Sindelfingen (hch)