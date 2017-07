Zahlen schnell auf dem Nummernblock eingeben kann jeder. Dieselpunker und andere Nostalgiker können aber auch zur Telefonwählscheibe greifen und dabei sogar zusehen, wie die Zahlen durchrattern.

Zahleneingabe am Computer über eine Wählscheibe – möglich macht das ein Entwurf des Nutzers antonmeyer, den er auf GitHub veröffentlicht hat: Er verbindet eine Wählscheibe mit einem Arduino und sendet die Zahlen dann per USB an den Computer. Der Arduino zählt dazu einfach die Impulse, die von der Wählscheibe generiert werden, während sie nach dem Verdrehen auf die gewünschte Zahl zurück rotiert. Je größer die Zahl ist, desto weiter muss die Wählscheibe mit dem Finger verdreht werden und erzeugt dann bei der automatischen Rückstellung mehr Impulse.



Wählscheibe mit Arduino

Bild: antonmeyer

Der Arduino agiert mit der Bibliothek keyboard.h als Human Interface Device (HID) am USB-Port und wird somit als normales Eingabegerät erkannt – die Wählscheibe wird so wie eine gewöhnliche Tastatur behandelt. Als besonderer Clou wird nicht einfach nur die gewählte Zahl gesendet, sondern eine Folge aller durchlaufenden Zahlen bis zur eigentlich gewählten. Dreht man die Scheibe beispielsweiseauf 4 gedreht, erscheinen nacheinander die Zahlen 1, 2, 3 und dann erst 4. Dazu sendet der Controller jede Zahl, wartet 5 ms und sendet dann ein <Backspace>, um die vorherige Zahl zu löschen und die nächste zu senden. Dadurch ergibt sich ein optisch reizvoller Effekt.

Zahleneingabe in Excel mit der Wählscheibe. Reizvoll ist, dass die eingegebene Zahl nicht einfach erscheint, sondern über einen Zähleffekt gebildet wird.

Schon früher gab es ähnliche Geräte, die aber meistens bei DIN- und PS/2-Kabeln zwischen Tastatur und Computer geschaltet wurden. Barcodescanner konnten so genutzt werden, um gelesene Zahlencodes zu senden, als ob sie vom Benutzer auf der Tastatur eingegeben worden wären. (fls)