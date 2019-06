Druckluft auf Vorrat – so geht's

Druckluft ist in der Werkstatt und beim Basteln immer nützlich, etwa für Airbush-Arbeiten, Sandstrahlen oder einfach, um Staub oder Feuchtigkeit wegzupusten. Für gelegentliche Arbeiten lohnt sich ein Kompressor nicht und Druckluft aus der Dose ist schnell leer und viel zu teuer. Dabei können Sie Ihre Luft auch an der Tankstelle holen und mit einem Behälter nach Hause bringen.

Ein handelsüblicher Kompressor pumpt die Umgebungsluft in einen Gastank, bis dieser voll ist und füllt ihn automatisch auf, sobald Luft entnommen wird. Aber man braucht sich keinen rappelnden Kompressor in die Wohnung zu stellen. Im aktuellen Heft zeigen wir Ihnen, welche Drucktanks sich für das Wiederbefüllen eignen, was für Adapter sie brauchen – und wie Sie die mit einem 3D-Drucker selbst herstellen.

