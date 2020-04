ESP Link: Einfacher Programmer für ESP-Module

Einfache ESP-8266-Module (ESP-01 u.ä.) sind preiswert, WLAN-fähig und die Software kann bequem zum Beispiel mit der Arduino-IDE geschrieben werden. Aber wie bekommt man solch ein Programm ins ESP-Modul? Mangels USB-Anschluss erfolgt die Übertragung aufs Modul über eine serielle, mit 3,3 Volt arbeitende Schnittstelle, die an einer achtpoligen Stiftleiste anliegt. Zur Umschaltung in den Programmiermodus müssen auch noch die GPIO-Pins richtig beschaltet und das Modul mit 3,3 Volt versorgt werden.

Dafür gibt es zahlreiche Bastellösungen oder man verwendet einen USB-Seriell-Wandler, die für die Spannungsversorgung und die Programmier-Umschaltung modifiziert werden müssen.

Der ESP Link erspart alle Basteleien. Sie programmieren in der Arduino-IDE, speichern das fertig kompilierte Programm als Binärdatei und laden die dann in der Programmier-Software des ESP Link. Das ESP-Modul muss lediglich eingesteckt werden und der Programmer kommt in einen USB-Port des Computers.

Das ESP-Modul wird vom Programmer mit der richtigen Spannung versorgt und je nach Betriebsart automatisch umgeschaltet.

Wichtig: Die Einstellungen der Board-Parameter in der Arduino-IDE

Die Board-Parameter müssen in der Arduino-IDE vor dem Kompilieren eingestellt werden.

und der Programmier-Software müssen übereinstimmen.

In der Programmier-Software müssen die selben Parameter eingetragen sein. Außerdem muss hinter dem Namen der Binärdatei die Startadresse angegeben werden (in der Regel 0x0000)

Die Ansteuerung der GPIO-Pins erfolgt automatisch.

Auf dem Modul, das für circa 7,50 Euro bei diversen ebay-Händlern verkauft wird, sitzt außerdem ein Spannungsregler, der für die Umwandlung der 5V in ESP-verträgliche 3,3v sorgt. (hgb)