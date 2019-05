Einstieg MicroPython: Mikrocontroller mit Python programmieren

Keine Lust mehr auf C++? Dann probieren Sie doch mal MicroPython. Dank leistungsfähigerer Mikrocontroller mit vergleichsweise viel Speicher bietet sich diese Skriptsprache inzwischen für viele Projekte als mächtige und einfach zu erlernende Alternative zum Platzhirsch Arduino und C bzw. C++ an. Besonders die einfache Lesbarkeit ist Einsteiger ein Pluspunkt, wie auch der Kommandozeileninterpreter, der eingegebenen Code direkt ausführt, ohne dass er gespeichert und auf das Board geladen werden muss.

In der Make 2/19 erklären wir die notwendigen Grundlagen und Besonderheiten der Python-3-Variante für Mikrocontroller und geben eine Übersicht über aktuelle MicroPython-Distributionen und geeignete Boards. Am Beispiel des ESP32-Mikrocontrollers zeigen wir, welche Programmierumgebung sich für den Einstieg eignet und demonstrieren, wie man die Hardware anspricht. Als Beispiele dienen Servo und Abstandssensor

Weitere Themen

Wer lieber mit dem Raspberry Pi bastelt, findet in der Make 2/19 ebenfalls praktische Tipps und Tricks. Für Programmieraufgaben aller Art geben wir eine Übersicht über 24 kostenlose Code-Editoren. Aus ausgedienten Laptop-Akkus, leeren Flaschen und deren Verschlüsse bauen wir Upcycling-Leseleuchten und Ihr PC bekommt einen interaktiv leuchtenden und vibrierenden Lautstärkeregler aus dem 3D-Drucker spendiert.

