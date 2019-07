Hector 9000: Cocktailautomat mit Raspberry Pi

Auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig war der Hector 9000 des Chaostreffs Recklinghausen bereits in Aktion zu bewundern und servierte über 600 Cocktails. In der Make 3/19 erläutern die Bastler hinter dem Cocktailroboter den Weg von der Idee, über einen Prototypen zum fertigen Barbot mit Raspberry-Pi-Steuerung. Mit dieser soliden Grundlage sollten interessierte Nachahmer eigene Cocktailmaschinen umsetzen können.

Der Hector 9000 kann aus zwölf verschiedenen flüssigen Zutaten Cocktails mischen und dabei auch kohlensäurehaltige Getränke herstellen. Als Fördersystem setzen die Erbauer aus Kostengründen auf Überdruck und eine 12V-Aquarienpumpe. Die mechanischen Komponenten werden soweit möglich mittels 3D-Druck hergestellt – die Teile wirklich dicht zu bekommen erwies sich dabei als Schwierigkeit. Wie ein Cocktailroboter mit Peristaltikpumpen aussehen kann, gibt es zusätzlich online zu lesen.

Außerdem im Heft

Nachdem wir im vorigen Heft den Einstieg in MicroPython gewagt haben, geht es nun ans erste Projekt: Wir implantieren ein MicroPython-fähiges ESP32-Modul in die Roboterspinne von Hexbug, sodass sich diese anschließend in Python programmieren lässt. Die volle Kontrolle über ein ESP32-Board bietet hingegen das Entwickler-Framework ESPIDF des Herstellers Espressif. An Schulen wird Maker Education rund um Elektronik noch selten angeboten. In Make Family zeigen wir, wie man das mit einer AG ändern kann.

