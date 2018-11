(Bild: Arduino)

LoRaWAN verbindet IoT-Geräte über Kilometer hinweg. Die dafür notwendigen Gateways gibt es jetzt auch von Arduino – die dafür den Raspberry Pi nutzen.

Mit hohen Reichweiten bei niedriger Sendeleistung und damit langen Batterielaufzeiten erobert derzeit LoRaWAN die Makerszene. Auch Arduino setzt auf das dahinterstehende Funkprotokoll LoRa. Das Arduino PRO Gateway für LoRa stellte Mitgründer Massimo Banzi am Mittwoch auf der electronica in München vor. Dabei nutzen die Italiener tatsächlich den Einplatinenrechner Raspberry Pi.

Das Gateway kombiniert den Raspi 3B+ mit einem Embit EMB-LR1301-mPCIe module. Es unterstützt die in Europa genutzten 868 MHz sowie 915 MHz für den Einsatz in den USA. Empfangen wird auf bis zu acht Kanälen gleichzeitig. Mit Listen Before Talk (LBT) sollen höhere Reichweiten als bei "herkömmlichen Gateways" möglich sein.

Gateway mit Arduino Cloud

Überzeugen will Arduino vor allem mit einsteigerfreundlicher Software und zwar der Arduino IoT Cloud, die auf der bestehenden Weblösung Arduino Create aufbaut. Damit sollen Installation und Betrieb des Gateways äußerst einfach ablaufen. Dazu wird das Gateway mit vorinstallierter Software der italienischen Firma A2A Smart City ausgeliefert. Als Einsatzgebiete seien Heimautomation, Projekte in der Landwirtschaft und im Umweltschutz oder Steuerung von Industrieanlagen denkbar, erklärte Arduino. Für die dafür notwendigen Knoten empfiehlt Arduino seinen Mikrocontroller MKR WAN 1300, der seit einem Jahr auf dem Markt ist.

Mit 350 Euro, ohne Steuern und Versand, ist das Arduino Kit teurer als das Gateway von The Things Network, das für rund 280 Euro (ohne Steuern und Versand) zu bekommen ist. Das Arduino PRO Gateway kann im Arduino Store vorbestellt werden, ein Lieferzeitpunkt ist noch nicht angegeben. Zum Lieferumfang gehören auch ein Aluminiumgehäuse, eine externe Antenne und die nötigen Kabel und Adapter.

Außerdem hat Arduino für seinen im Mai vorgestellten MKR 1010 eine neue Firmware und Library veröffentlicht, mit denen Bluetooth Low Energy (BLE) nutzbar wird. Gleichzeitig BLE und WLAN des ESP-basierte Boards zu nutzen klappt mit der neuen Software allerdings noch nicht. (hch)