Internet der Dinge: Make verlost Karten für The Things Conference

Am 31. Januar und 1. Februar 2019 geht es in Amsterdam um LoRaWAN und die Frage, wie damit Dinge ins Internet eingebunden werden können. Zur The Things Conference werden rund 2.000 Entwickler und Innovatoren erwartet. Mit dem Fokus auf LoRaWAN wollen die Veranstalter vom The Things Network dem steigenden Interesse an dem offenen Protokoll Rechnung tragen.

Zu den sieben Tracks der Konferenz gehören die LoRaWAN-Grundlagen ebenso wie Sicherheit, Anwendungsbeispiele und Businessstrategien. Dazu gibt es jeweils Vorträge und Workshops, etwa zu "Raspberry Pi und LoRaWAN" oder zur Integration mit Cloud-Diensten von Google bis AWS.

Das The Things Network wurde 2016 in Amsterdam gegründet, um ein landesweites, freies Netzwerk auf Basis von LoRaWAN zu erstellen. Seither sind auch in Deutschland und der Schweiz aktive Communities entstanden, die Projekte von der Feinstauberfassung bis zu Warnsystemen gegen Überflutungen umsetzen.

Mit dem Code "FRIEND-OF-HEISE" gibt es einen Rabatt von 10 Prozent auf die Tickets. Mit einem Ticket gibt es direkten Zugriff auf einen LoRaWAN-Onlinekurs.

Kein Glück bei der Verlosung gehabt? Mit dem Code "FRIEND-OF-HEISE" gibt es einen Rabatt von 10 Prozent auf die Tickets. Mit einem Ticket gibt es direkten Zugriff auf einen LoRaWAN-Onlinekurs.

