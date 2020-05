Katzenfütterautomat: Selbstgebauter Helfer für abwesende Dosenöffner

Manchmal muss man seine bedauernswerten Katzen für ein paar Stunden alleine lassen – in denen sie selbstverständlich qualvoll maunzend verhungern. Da hilft unser Katzenfütterautomat: Er wird über eine Web-Oberfläche ferngesteuert und der Futtervorrat ist tatzensicher in einem Plastikbehälter gespeichert, der ursprünglich als Müsliportionierer gedacht war. Ein Klick und er fördert eine festgelegte Futtermenge in den Napf.

Die Bauanleitung für den Futterautomaten finden Sie in der Make 2/20. Sie basiert auf dem Katzenfütterungsautomaten von Jan Klomp, den wir im Februar vorgestellt haben. Bei der Steuerelektronik haben wir jedoch statt eines Arduinos ein Wemos D1-Mini-Board verwendet. Darauf arbeitet ein ESP-Controller, der WLAN-fähig ist: So ist die Verbindung zu Ihrem Router ganz einfach.

Außerdem im Heft

Im neuen Heft erklären wir außerdem, woran man gute HiFi-Boxen erkennt und wie man ein Boxen-Paar für 70 Euro selbst baut. Dazu machen wir den Einstieg ins 3D-modellieren ganz einfach – mit unserem Tutorial für FreeCAD. Und in Teil 2 unserer ESP32-CAM Anleitung erklären wir, wie man Gesichtserkennung nutzen und einen passenden Objektivadapter für die Cam 3D-drucken kann.





