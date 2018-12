Lauras Machgeschichten: In der Sendung mit der Maus wird jetzt gebastelt

Die Sendung mit der Maus hat Zuwachs bekommen. Die Kölner YouTuberin Laura Kampf ergänzt die Lach- und Sachgeschichten in der Adventszeit um "Lauras Machgeschichten". In ihrer ersten Anleitung zeigt sie kindgerecht den Bau einer Schneemann-Lampe.

Während Kampf in ihrem YouTube-Kanal auch große Aufgaben wie den Umbau eines Bauwagens zum Tiny House dokumentiert, geht es für die Sendung mit der Maus eine Spur kleiner los: Ein Lampenschirm von Ikea und ein LED-Laternenstab bilden die Grundlage für die Schneemann-Lampe, die dann mit Seidenpapier, Kleister und jeder Menge Deko individuell gestaltet werden kann. An den kommenden Adventssonntagen wird Kampf weitere Bastelprojekte zeigen, die das Kinderzimmer verschönern oder als Weihnachtspräsent verschenkt werden können. Die Sendungen stehen in der Das-Erste-Mediathek zum Nachschauen bereit. Eine Version mit Gebärdensprache gibt es ebenfalls.

Für Kampf ist es bereits die zweite Fernsehsendung neben ihren YouTube-Kanal. Auch die Kika-Sendung "Schrott or Not" wurde in ihrer Werkstatt gedreht. Dort treten zwei Teams aus bastelinteressierten Kindern gegeneinander an. Erst sammeln sie auf einem Schrottplatz Materialien. Anschließend werden je nach Wochenaufgabe in Kampfs Werkstatt Tischkicker, Seifenkisten oder Boomboxen gebaut. Ab dem 5. Januar ist die Serie wieder auf Kika zu sehen.

Mehr zum Thema: Jeder Defekt bekommt Respekt – Zu Besuch bei YouTuberin Laura Kampf

