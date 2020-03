Make hat 'ne Meise: Über Bewohner eines Online-Nistkastens

Meisen brauchen Höhlen in alten Bäumen, die es aber in den heutigen Wäldern nur selten gibt. Vielen anderen Vogelarten geht es ähnlich. Grund genug, etwas fürs Wildgeflügel zu tun.

In Make 2/18 stellten wir einen selbstgebauten Nistkasten vor, der sogar online geht. Ein wenig Elektronik (Raspberry Zero W plus Kamera) im Dach des Vogel-Einfamilienhauses genügt, und wir können die zwitschernde Familie bequem von zu Hause aus beobachten. Dieses Jahr ist es an der Zeit, mal zu schauen, was Bewohner eines solchen Nistkastens anstellen.

Nur vier Tage hing der Nistkasten an der Balkonbrüstung, da fand bereits die erste Wohnungsbesichtigung durch Herrn Meisenkaiser statt. Bei den Kohlmeisen suchen nämlich die Männchen nach geeigneten Nistplätzen und präsentieren sie dann dem Weibchen. Sie entscheidet dann über die künftige Wohnung.

4. März: Herr Meisenkaiser bei der ersten Wohnungsbesichtigung: Die Luftlöcher im Boden interessieren ihn ganz besonders.

Nachdem Herr Meisenkaiser die Auslegeware etwas geglättet hatte, war die Wohnung bereit für Ihren Auftritt.

Kurze Zeit später erschien dann auch Frau Meisenkaiser im Nistkasten und schaute sich die Lage der Behausung genau an.

7.März: Na, Schatz, gefällt Dir Deine neue Eigentumswohnung? Frau Meisenkaiser scheint noch etwas skeptisch zu sein.

Geschafft, er hat sie überzeugt. Sie allein beginnt daraufhin mit dem Heranschaffen von Nistmaterial, vor allem Grashalme und Moosstengel. Der Teppichboden wird schon etwas dichter.

12. März: Der Boden ist schon bedeckt.

Doch dann wurde es merkwürdig: die in Gründung befindliche Familie Meisenkaiser musste feststellen, dass ihr Nest an Schwindsucht litt. Wohin war das Nistmaterial verschwunden?

14. März: Schock! Der Boden ist fast kahl.

Des Rätsels Lösung: Die Nachbarschaft baute ebenfalls und bediente sich bei Abwesenheit der Wohnungsinhaber am Nistmaterial. Die Kamera im Nistkasten jedoch erwischte die diebische Meise auf frischer Tat.

14, März, etwas später: Mit dem Diebesgut im Schnabel konnte diese Nachbarin nichts abstreiten.

Einen Tag später war die Wohnung komplett leergeräumt.

15, März: Das Nest ist geplündert. Haben Meisen eine Hausratversicherung?

Aber eine Meise, die was auf sich gibt, lässt sich davon nicht entmutigen.Jetzt legte Frau Meisenkaiser richtig los. In den kommenden drei Tagen brachte sie in über 600 Starts und Landungen eine Menge neues Baumaterial herbei.

Die Nachbarn hielten sich zurück. Vermutlich war ihr Nest komplett.

19. März: Geschafft, das Nest ist kuschelig. Ab jetzt schläft die Meise nachts im Nest. Warm genug ist es ja.

Ein Tag später dann kam Herr Meisenkaiser und brachte seiner Holden Futter (siehe Bild ganz oben), ein untrügliches Zeichen, das bald das Brüten beginnt. Das übernimmt nämlich Frau Meise, während er für die Nahrungsversorgung zuständig ist. Wir können also demnächst das erste Ei erwarten.

Morgen lesen Sie hier, wie es bei Familie Meisenkaiser weitergeht.

(hgb)