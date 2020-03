Make hat 'ne Meise: Tagebuch aus einem Online-Nistkasten

Meisen brauchen Höhlen in alten Bäumen, die es aber in den heutigen Wäldern nur selten gibt. Vielen anderen Vogelarten geht es ähnlich. Grund genug, etwas fürs Wildgeflügel zu tun.

In Make 2/18 stellten wir einen selbstgebauten Nistkasten vor, der sogar online geht. Ein wenig Elektronik (Raspberry Zero W plus Kamera) im Dach des Vogel-Einfamilienhauses genügt, und wir können die zwitschernde Familie bequem von zu Hause aus beobachten. Dieses Jahr ist es an der Zeit, mal zu schauen, was Bewohner eines solchen Nistkastens anstellen. Lesen Sie hier das Tagebuch von Famile Meisenkaiser.