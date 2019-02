Mini Maker Faire Darmstadt: Blockchain trifft Bobbycar

Jede Maker Faire ist anders – und die erste Mini Maker Faire in Darmstadt, die am vergangenen Samstag in zwei Hörsaalgebäuden der Hochschule Darmstadt über die Bühne ging, brachte auf engstem Raum verschiedenste Maker- und Technikwelten zusammen. In zwei Vorlesungsräumen ging ein dichtes Vortragsprogramm zu Maker-Themen vom Stratosphärenflug über Roboterbau bis zur Funktechnik einerseits und zu Technik und Perspektiven der Blockchain andererseits über den Bühne.

Währenddessen wurde eine Tür weiter Kindern das Programmieren mit dem BBC micro:bit beigebracht und andernorts an eigenen Robotern gebastelt. Wer das visuelle Erlebnis suchte, konnte sich per Stroposkop einer moderierten Brainhacking-Lichtdusche unterziehen und sah psychedelische Farben und Muster.

3D-Druck darf auf keiner Maker Faire fehlen – so zeigten etwa Mitglieder des deutschsprachigen Internetforums 3D-Druck-Community allerlei Probestücke aus unterschiedlichen Materialien und diverse Varianten der Oberflächenbearbeitung ...

In den beiden Fluren zwischen den Hörsälen präsentierten zahlreiche Forschungsprojekte, Communities, FabLabs, Hackerspaces und andere kreative Gruppen ihre Projekte, die vom Simulator für eine teuflisch vertrackt zu entschärfenden Bombenzündung (BrickUsingMultipleModules, kurz: BUMM) über Levitations- und Doppelspalt-Experimente bis zum Elektromotorrad, einer fliegenden Badewanne und einer rasanten Bierkiste reichten.

Die Mini Maker Faire Darmstadt wurde von der Make Europe GmbH in Lizenz der Maker Media durchgeführt. Vorläufer der Mini Maker Faire in Darmstadt war die Make Rhein-Main. Die nächsten Maker Faires finden am 23. und 24. März in Dortmund und Chemnitz statt sowie am 23. März in Minden. (pek)