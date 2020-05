Neues Zubehör für den Raspberry Zero

Für den Raspberry Pi Zero (W) gibt es jetzt die wichtigsten Zubehörteile in angemessener Größe bei AliExpress, zum Beispiel das 1,54-Zoll-Farbdisplay GamePi15 mit Lautsprecher, Tasten und Akku zum Aufstecken auf den Mini-RasPi. Die Stromversorgung des Einplatinencomputers kann dabei die einsetzbare Akkuzelle (Li-Ionen-Akku im AA-Format) übernehmen. Voll mobiler Betrieb soll so möglich sein, nicht nur als Spielekonsole.

Voll-Farbdisplay mit 240 x 240Pixel Auflösung, Sound und Akku-Ladeschaltung in der Größe des Raspberry Pi Zero

Eine Ladeschaltung auf dem Board erlaubt das Energienachtanken über den USB-Port, ohne dass die mitgelieferte Akkuzelle entnommen werden muss. Vier LEDs halten über den Ladezustand auf dem Laufenden. Zehn Taster stehen über die GPIO-Pins für Steuerungsaufgaben bereit. Ein Lautsprecher nebst Verstärker und Kopfhörer-Ausgang machen das Display quasi zum kompletten Monitor. Der Preis liegt bei 22 Euro.

Ebenfalls im Zero-Format ist der 4fach-USB-Hub für etwa 8 Euro: Er wird einfach unter den Raspberry geschraubt und verbindet sich durch Federkontakte ganz von allein mit der Board-Elektronik. Bei Versorgung mit einem USB-Netzteil stehen an den Buchsen bis zu 2,1A Strom bereit. Außerdem enthält der Hub einen Batterieanschluss für die mobile Stromversorgung.

Ein 4fach-USB-Hub, der unter den Raspberry Pi Zero geschraubt wird: Über Federkontakte werden die Datenleitungen und die Stromversorgung angezapft.

Da der Hub unter dem RasPi sitzt, bleiben alle GPIO-Pins zugänglich.

Kleiner als ein Fingernagel ist die Raspberry Pi Zero Kamera. Die Elektronik sitzt nämlich nicht auf einer Platine unter dem Kamerasensor (einem OV5647 mit 5 Megapixel), sondern auf dem Flachkabel.

Diese Kamera hat wohl überall Platz, da die Elektronik aufs Kabel ausgelagert wurde.

Die maximale Bildauflösung der knapp 10 Euro teuren Kamera beträgt 2592 x 1944 Pixel, als Videoformate sind 1080p30, 720p60 und 640 x 480 Pixel mit 60 oder 90 Bildern pro Sekunde möglich. Der Blickwinkel des Objektivs liegt bei 72 Grad. (hgb)