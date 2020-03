Pi and More 12½: Programm steht

Projektausstellungen, Führungen durch das Computermuseum, Vorträge und Workshops bietet die Pi and More 12 ½ am 14. März 2020 von 9 bis 18 Uhr in der Universität Stuttgart. Der Eintritt ist kostenlos, allerdings ist eine vorherige Online-Anmeldung notwendig.

Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge zu den Themen

Sprachsteuerung mit Raspberry Pi

Selbstbau eines sphärischen Rotationsdisplays

StayAlive-Insektencounter

IoT, LoRa und LoRaWAN

Workshops gibt es zu

Da bei den Workshops und Führungen nur 10 bis 15 Plätze zur Verfügung stehen, ist eine möglichst frühzeitige Anmeldung an der Infotheke am Veranstaltungstag erforderlich. Material für die Workshops "Autonomes Fahren" und den "Geigerzähler" muss mitgebracht oder ein Bausatz vor Ort gekauft werden (nur gegen Barzahlung).

Wer Mitstreiter sucht, für den bietet der Lighning-Talk die Gelegenheit, in jeweils dreiminütigen Vorträgen sein Projekt zu präsentieren. Hier ist ebenfalls eine Anmeldung am Infostand notwendig, da nur 8 Termine zur Verfügung stehen.

Da nur wenige öffentliche Parkplätze in der Nähe zur Verfügung stehen, bittet der Veranstalter um die Anreise mit dem ÖPNV. (hgb)