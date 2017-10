Hochauflösende Darstellungen bei minimaler Rechenpower – Vektorgrafiken machen es möglich. Mit ihnen werden Arduinos zu Retrokonsolen, die mit einer Lasershow oder auf dem Analog-Oszilloskop gespielt werden.

Wer Tetris, Pong oder Pac-Man besonders stilecht spielen möchte, kann sich mit einem Arduino und Vektorgrafiken eine wahre Retrokonsole bauen. Besonders stilecht oder eher ausgefallen wird es, wenn die Partie mit einer Lasershow an der Wand gezeigt wird. Wer es lieber überschaubar mag, kann ein Oszilloskop als Monitor verwenden.

Laser-Projektor

Mit einem Galvo-Scanner haben wir in der Make 1/17 bereits eine Laserharfe gespielt. Mit zwei Scannern gehen wir nun einen Schritt weiter und bauen eine Retrokonsole, die unsere Spiele gleich auf die Wand projiziert. Die Ansteuerung übernimmt ein Arduino Mega, während wir, je nach Spiel, mit einem Wii Nunchuk von Nintendo oder zwei Paddles mit Drehkopf daddeln. Mit einem RGB-Laser wird es an der Wand dann bunt – vielleicht sogar an der eigenen Hauswand, wie im ersten Text (siehe Video).



Quelle: Ulrich Schmerold

Vektoren auf dem Oszi

Auf dem analogen Oszilloskop geht es dagegen einfarbiger zu: nur grün auf schwarz. Dafür können Sie erste Spielereien bereits mit Hilfe eines Smartphones ausprobieren. Für animierte Vektorgrafiken bietet sich ein arduino-kompatibles Teensyboard an, das digitale Grafiken über einen Digital- zu Analog-Wandler an das Oszi liefert. Mit der 3D-Software Blender lassen sich schließlich komplexere 3D-Grafiken erzeugen.



Der hungrige Pac-Man läuft in Blender als 3D-Animation, die rotierenden Würfel als Futter deuten es an.

