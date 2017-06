Das neue Raspberry-Pi-Kit von Farnell verspricht ein schickes Gehäuse zum Selbstbauen und endlich einen Button zum An- und Ausschalten. Wir haben es ausprobiert.

In elegantem Schwarz kommt das neue Gehäuse her, mit dem Farnell das Arbeiten mit einem Raspberry Pi einfacher machen möchte. Passend zum Bastelrechner werden die Teile auch selbst zusammengebaut. Für mehr Funktionsumfang sorgt eine Multifunktionsplatine mit mSATA-Interface, Echtzeituhr und Power-Management, die endlich bequemes An- und Ausschalten ermöglicht.



Ausprobiert: Das Kit mit Raspberry Pi.

