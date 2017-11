Morgen endet die Anmeldefrist beim CodingCup 2018 von Code Your Life. Gesucht werden Programmierprojekte aus Bildungseinrichtungen, die sich mit Mikrocontrollern, Programmieren lernen und Musik beschäftigen.

Selbstgebaute Roboter, Experimente mit Mikrocontrollern wie dem Calliope mini oder programmierte Musik – die Initiative Code Your Life sucht Schulprojekte für den Wettbewerb CodingCup 2018. Eingereicht werden können Projekte in drei Kategorien: "Coding" für reine Programmieraufgaben, "Making" für Arbeiten mit Hardware und der Musikkategorie "Rocking". Die besten Projekte werden zu einem dreitägigen Sommercamp im Juni 2018 in Berlin eingeladen und besuchen dabei den deutschen Bundestag und die Microsoft-Niederlassung.

Schnell anmelden

Der Wettbewerb richtet sich an Gruppen von Schülerinnen und Schülern im Alter von 8 bis 16 Jahren. Mitmachen kann auch, wer derzeit nur eine Idee hat. Morgen, am 30. November endet nur der Anmeldeschluss, der Einreichungsschluss ist erst am 31. März 2018. Die Gewinner werden am 29. April 2018 bekannt gegeben. Code Your Life ist eine Initiative des Microsoft-Programms YouthSpark. (hch)