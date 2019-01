Smart Home: Pi steuert Funksteckdosen

Spät abends auf der Couch: Statt mühsam alle Fernbedienungen einzusammeln und in den dunklen Flur zu stolpern, einfach liegen bleiben und mit einer App alles erledigen. Fernseher aus, Audioanlage aus, Licht im Flur und Schlafzimmer an – mit einem Smart-Home wird der Wunsch schnell Wirklichkeit. Unsere Eigenbaulösung ist dazu noch günstig.

Dafür nutzen wir Funksteckdosen aus dem Baumarkt. Deren Möglichkeiten sind im Auslieferungszustand allerdings begrenzt. So können meist nicht mehrere Steckdosen auf einmal geschaltet werden und wer nicht aufpasst, kommt sich mit den Nachbarn in Gehege, die auf der gleichen Frequenz funken. Mit dem Einplatinenrechner Raspberry Pi lassen sich diese Probleme aber leicht beheben. Wir zeigen ihnen in Ausgabe 6/18 der Make, wie der Raspi gezielt Funksteckdosen anspricht und wie Sie ihr Heim damit gegen Störungen von außen absichern.

Weitere Themen

In Make 6/18 erklären wir im Special zu Künstlicher Intelligenz außerdem, was sich hinter den verschiedenen Begriffen rund um KI und Machine Learning verbirgt. Wir zeigen, welche Bausätze und Produkte sich für den KI-Einstieg von Makern besonders lohnen. Ein Update gibt es für unsere Sanduhr, die dank nachleuchtender Folie sich selbst nicht mehr hinterherputzen muss. Schließlich erklären wir, wie Sie mit kostenloser Software im Handumdrehen Getriebe zum Selberdrucken konstruieren und worauf man bei der Arbeit mit Schneidplottern achten sollte.

