Strahlende Schönheit: 3D-Unendlichkeitsspiegel

Mehr Licht, mehr Spiegel, mehr 3D: Dieser 3D-Unendlichkeitsspiegel zieht garantiert jeden in seinen Bann. Für die perfekte Hyperspace-Illusion werden am Gerüst LED-Streifen angebracht und mit halbtransparenten Spiegeln verkleidet. Die Ansteuerung übernimmt ein selbstprogrammierter Mikrocontroller.

Halbtransparente Spiegel mit LEDs werden schon lange für Projekte wie Unendlichkeitspiegel oder Smart Mirror verwendet. Der Einbau in eine dreidimensionale Form ist neu und erlaubt faszinierende Effekte in alle Raumrichtungen. In der Make 5/19 begleiten wir den Bau des 3D-Unendlichkeitsspiegels Schritt für Schritt. Der Würfel eignet sich für Einsteiger besonders gut: Der Aufbau ist einfach und das Ergebnis richtig beeindruckend.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Hypercube in Action: Statt Würfeln kann man natürlich auch Ikosaeder bauen. (Quelle: Jan Thar)

Hinweise für den Bau komplexerer Formen, wie zum Beispiel ein Ikosaeder, finden Sie online.

Weitere Themen

Beeindruckend ist auch die vertikale CNC-Fräse, die wir im Heft 5/19 vorstellen. Sie ist perfekt, um besonders große Werkstücke zu fräsen, die man normalerweise stückeln müsste. In Make Family bauen wir unser eigenes Dance Dance Revolution. Und wer schon die ersten Weihnachtsgeschenke für die Familie in Angriff nehmen möchte, kann mit dem Bau eines digitalen Bilderrahmens mit Messenger-Funktion starten.

Jetzt Make 5/19 bestellen

Diese und weitere Artikel finden Sie in der neuen Ausgabe 5/19 der Make. Mit einem unserer Abos lag das Heft lag das Heft bereits vor dem Kioskstart im Briefkasten. Alternativ können Sie die Make bequem im Heise Shop bestellen. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android oder als PDF-Version über den Heise Shop. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 5/19. (rehu)