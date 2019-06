TRUCKLA: Simone Giertz hat einen Tesla 3 zum Truck umgebaut

Die YouTuberin Simone Giertz hatte das Warten satt: Zur "Mitte des Jahres", also etwa jetzt, sollte Elektroautohersteller Tesla einen Pickup vorstellen. Bisher ist allerdings nichts passiert und die Auslieferung würde sowieso frühestens nächstes Jahr beginnen. Daher hat sich die "Queen of Shitty Robots" mit dem "Truckla" einfach einen Tesla Model 3 zum Truck umgebaut. Das Ergebnis gibt es – natürlich – auf YouTube zu sehen.

Das Auto hat Giertz selbst gekauft, um es so improvisiert wie möglich umzubauen. Die Wahl fiel dabei auf den Tesla 3, der inzwischen am günstigsten ist und über ein Fahrgestell aus Stahl verfügt – die anderen Modelle sind aus Aluminium gefertigt, was schlechter zu schweißen ist. Der anschließende Umbau ist eine Kooperation mit dem Künstler Marcos Ramirez. Dazu hat Giertz sich weitere Unterstützung von YouTubern gesichert: Rich Rebuilds, der in seinem Kanal Teslas auseinandernimmt und repariert, sowie die Kölnerin Laura Kampf, die mit einem Tiny House auf Rädern und selbstgebauten Freakbikes ebenfalls DIY-Erfahrung mit fahrenden Untersätzen hat.

Vom Tesla zum Truckla

Mit 30 Minuten Laufzeit ist das Video bereits eine kleine Mini-Doku, die auch die Entstehung des zweiten Videos, eines Fake-Werbefilms, umfasst. Der Plan der Maker-Crew: Der hintere Teil des Wagens wird abgenommen, um eine Ladefläche zu bauen. Dafür haben sie in der gemieteten Werkstatt zunächst 12 Tage Zeit. Schnell werden dabei die Grenzen der erlaubten Modifikationen am eigenen Wagen deutlich, wenn der Tesla nach dem Ausbau der hinteren Sitze nur noch eine Fehlermeldung ausgibt. In klassischer Reality-TV-Manier zeigt sich beim Zerschneiden der C-Säule gleich das nächste Problem, weil das Team die tragende Rolle der Säule unterschätzt hat. Mit einem eigens gebauten Hilfsgestell und weiteren Teilen aus anderen Trucks wird der Truckla aber Schritt für Schritt Realität.

Über ein Jahr Arbeit stecke in dem Projekt, so Giertz, wobei ihre zwischenzeitliche Erkrankung mit einem Gehirntumor und die notwendigen Operationen für Verzögerungen gesorgt hätten. Abgeschlossen ist der Umbau immer noch nicht. Laut Giertz stehen Arbeiten von der regenfesten Abdichtung bis zum Lackieren an. Wer Interesse am Mitarbeiten hat, darf sich gerne bei ihr melden. Tesla ist übrigens kein Sponsor des Videos. Wer Elon Musk kenne, solle ihn aber grüßen, außerdem dürfe er gerne eine Testfahrt machen. (hch)