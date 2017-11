Stellen Sie sich dieses Jahr anstatt eines altbackenen Schwibbogens einen blinkenden Weihnachtsbaum aus Platinen und LEDs ins Fenster (oder auf den Schreibtisch).



Bestückung Platine I

Bis Weihnachten sind es nur noch knapp sechs Wochen und man kann nie früh genug anfangen, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Wieso also nicht den Arbeitsplatz feierlich schmücken oder die Nachbarn mit zugegeben un-heiligen Lichtorgien nerven, nachdem der Halloween-Dekokram wieder im Keller steht? Passend dazu bieten einschlägige chinesische Händler – die Weihnachten langsam für sich entdecken – schon seit Wochen kleine Elektronik-Gadgets an, an denen ein Bastler kaum vorbei kommt. Für weniger als vier Euro bekommt man einen wattierten Umschlag mit einem Bausatz für einen kleinen LED-Weihnachtsbaum. Wenn Sie jetzt bestellen, kann es allerdings knapp werden, dass dieser bis Heiligabend eintrifft.

Es gibt verschiedene Varianten: zweidimensional mit einer Platine oder als 3D-Variante mit zwei über Kreuz ineinander gesteckten Platinen. An den Spitzen der Leiterplatten – bei denen das Grün der Lötstopmaske endlich mal Sinn macht – befinden sich LEDs, die von einer Batterie oder der USB-Buchse gespeist blinken. Bei dem Preis lohnt es, den Bausatz alleine der LEDs wegen zu kaufen und sie anderweitig zu nutzen: etwa für einen RGB-LED-Würfel oder um LED-Weihnachtssterne zu löten. Auch wir haben einen Bausatz bestellt und aufgebaut und zwar die 3D-Variante mit klaren LEDs.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript Die LED-Christbaumkugeln blinken etwas hektisch, fördern aber die Kommunikation am Arbeitsplatz, weil jeder Besucher auch einen Baum haben will.

Leider darf man nicht erwarten, dass eine Aufbauanleitung oder Link zu einem PDF beiliegt. Der Bestückungsdruck auf den Platinen verrät zwar einiges und die meisten Bauteile sind auch kein Problem, aber bei den Widerständen wird's kniffelig. Eine Suche im Web stiftet leider nur Verwirrung. Natürlich könnte man den Schaltplan analysieren und nachrechnen, welche Werte sinnig sind oder Ihnen helfen die zwei Fotos von unserem Aufbau weiter – immerhin funktioniert er.



Im Prinzip handelt es sich um die Schaltung für ein simples Lauflicht mit drei Elementen.

Bild: AliExpress





Bestückung Platine II

Der Aufbau dauert etwa eine Stunde und erfordert nur geringe Löterfahrung. Die beiden Leiterplatten werden erst nach dem Bestücken zusammen gesteckt und auf den Sockel gelötet. Dabei unbedingt auf die Ausrichtung von Plus und Minus achten. Eine einzelne LED bildet die Christbaumspitze und wird anschließend nach oben hin abstrahlend angelötet. Der Batteriehalter (für 3 × AA-Zellen ) bildet den Fuß. Sie dürfen allerdings nie Batterien einsetzen, wenn Sie die Schaltung über das USB-Kabel versorgen. Das können sowohl der USB-Port als auch die Batterien krumm nehmen.

Vielleicht finden Sie auch noch ein billiges Soundmodul aus einer Grußkarte vom letzten Jahr, welches mit piepsigen "Oh Tannebaum"-Tönen Ihren Kollegen den letzten Nerv raubt. Haben Sie andere Weihnachtskreationen? Zeigen Sie uns Ihre Deko im Forum oder über unsere Social-Media-Kanäle.

Viel Spaß mit dem Aufbau und der Einzug haltenden friedlichen Weihnachtsstimmung. (fls)