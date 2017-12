Zwei Webcams, ein Bastelrechner und ein Smartphone mit Google Cardboard – fertig ist das VR-System im Eigenbau. Damit lässt sich zum Beispiel ein Roboter durch die Wohnung oder das Gelände steuern, um neue Einblicke zu gewinnen.

Renate heißt der schwarz-gelbe Roboter, den Make-Autor Marcus Wengenroth seit einer Weile entwickelt. Um in die Robotersteuerung buchstäblich richtig einzutauchen, nutzt er zwei FullHD-Webcams, die ein stereoskopisches Bild an eine VR-Brille schicken. Dreht er seinen Kopf, tut es Renate ihm nach, sodass die Steuerung zum dreidimensionalen Erlebnis wird.

Roboter trifft VR-Brille

Die Basis des VR-Systems von Wengenroth bildet ein PC-Stick mit Windows 10 Pro – an seiner Stelle können auch das Up Board und die neuen Lattepanda-Boards verwendet werden oder Bastelrechner mit weniger Leistung wie der Raspberry Pi oder Odroid-Boards. Der Rechner überträgt die beiden Webcam-Bilder als einen Stream an die VR-Brille. Hier reicht bereits die Papphalterung Cardboard von Google.



Bloß nicht verwirren lassen: Mit der VR-Steuerung kann man sich selbst beobachten.

Roboter Renate verfügt über ein selbstentworfenes Gimbal mit drei Freiheitsgraden, in dem die beiden Webcams eingebaut sind. So lassen sie sich als Augen in alle Richtungen drehen. Für einen natürlichen 3D-Eindruck müssen die beiden Kameras dabei exakt ausgerichtet sein. Die Halterung und weitere Gimbalteile hat Wengenroth schließlich mit dem 3D-Drucker gedruckt.

