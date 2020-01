Video-Rundgang: Die Make-Werkstatt

Im neuen Video aus dem Make-Testlabor beantwortet Redakteur Peter König die brennenden Fragen, die unsere Leser nachts wach halten: Wie viele 3D-Drucker stehen in der Make-Redaktion? Wendet ihr eure coolen Werkstatt-Hacks auch selber an? Und wo baut Carsten eigentlich seine ganzen Fräsen?

Für unsere Tests, Bastelprojekte und Lötarbeiten haben wir zwei unterschiedliche Werkstätten zur Verfügung. Dort findet man so ziemlich alles, was das Maker-Herz begehrt. Im Video machen wir einen Rundgang durch die "heiligen Hallen" der Make, zeigen unsere Ausstattung und erzählen auch, warum wir ein Tokio-Hotel-Poster an der Wand haben. Eventuell hat auch die ein oder andere Fräse einen Cameoauftritt.

Wir öffnen die Make-Werkstatt und zeigen unser Labor.



Mehr von der Make

