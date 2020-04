Video-Tutorial: Gesichtserkennung mit ESP32-Cam und Arduino IDE

Bereits seit einiger Zeit machen die Mikrocontroller von Espressif dem Arduino mächtig Konkurrenz – sie sind günstig und bringen von Haus aus WLAN und Bluetooth mit. Seit kurzem ergänzt die ESP32-Cam (ab 8,60 €) das Angebot: Verschiedene chinesische Hersteller kombinieren dafür einen ESP32 und mit dem Kamera-Modul OV2640 und liefern so eine programmierbare Webcam zum kleinen Preis. In unserem Video-Tutorial zeigt Make-Chefredakteur Daniel Bachfeld die Programmierung der Cam und ein erstes Projekt mit Gesichtserkennung.

Über die kostenlose Programmierumgebung von Arduino lassen sich auch ESP-Boards mit wenigen Handgriffen bequem ansteuern. Wie das funktioniert, erklärt Daniel Bachfeld im Video. Als Beispielprojekt geht es außerdem darum, wie man der Kamera Gesichtserkennung beibringt. Um zu testen, wen die ESP32-Cam erkennt, muss schließlich sogar Video-Producer Johannes ran und einmal vor die Kamera treten.

Mehr von Make

Eine ausführliche Einführung in die Programmierung des ESP32 gibt es in unserem Sonderheft, das zusammen mit einem ESP32-Board im Heise Shop erhältlich ist. In der Make 2/20, die ab dem 16. April im Handel ist, erklären wir dann, wie sie die ESP32-CAM mit Gesichtserkennung nutzen können, um etwa einen elektronischen Türöffner zu bedienen. Ab dem 12. April können Sie das Heft bereits im Heise Shop bestellen und mit einem unserer Abos liegt das nächste Heft bereits vor dem Kioskstart im Briefkasten. (hch)