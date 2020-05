Video-Tutorial: Sprachgesteuerte Infrarot- und Funk-Fernbedienung mit Arduino

Per Alexa und Co. TV, Soundanlagen oder Lampen zu steuern, das macht nicht nur Spaß, sondern auch Eindruck. Allerdings herrscht immer der Verdacht, irgendjemand auf der Welt könne ständig mithören, was daheim gesprochen wird.

Es geht aber auch offline: Das kleine Modul EasyVR 3 plus kann in Zusammenarbeit mit einem Arduino und dem passenden Shield ebenfalls Ihre gesprochenen Befehle erkennen und entsprechend Geräte steuern - sicher und ganz ohne Internet-Verbindung.

In einem knapp 40 Minuten langen Video-Tutorial zeigt unser Redakteur Heinz Behling, welche Hardware man dazu braucht, wie man die Codes von Infrarot- und Funkfernsteuerungen ausliest und das Spracherkennungsmodul trainiert.

Sprachgesteuerte Infrarot- und Funk-Fernbedienung mit Arduino -

Das Tutorial auf Youtube



Die Programmierung des Arduinos übernimmt dabei die zum EasyVR gehörende, kostenlos downloadbare Software EasyVR Commander nahezu komplett, denn sie spuckt so ganz nebenbei ein Arduino-Sketch mit den antrainierten Sprachbefehlen aus. Wie Sie das um die Fernsteuercode erweitern, zeigt das Tutorial ebenfalls.

Alles zusammen passt in ein 3D-Druck-Gehäuse.

Einen Grundlagen- und Testbericht sowie eine ausführliche Anleitung zum Bau der Sprach-Fernbedienung und Steuerdateien zum Druck eines 3D-Gehäuses finden Sie in der Make 1/20, erhältlich im heise shop oder nur den Artikel bei heise+. Immer auf dem laufenden bleiben Sie mit einem unserer Abos. (hgb)