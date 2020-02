Wearables: Glasfasern in Textilien

Glasfasern lassen sich in Maker-Projekte einfach einbauen und haben einen Vorteil im Vergleich zu den beliebten LED-Streifen: Sie verteilen das Licht deutlich gleichmäßiger und lassen sich überall kürzen. Darüber hinaus reicht eine einfache, knopfzellenbetriebene LED als Lichtquelle völlig aus.

Wie genau diese Lichtwellenleiter funktionieren, erklären wir in der Make 6/19 an einem Beispielprojekt. Autorin Eva Ismer hat den Highlight-Skirt im Rahmen eines E-Textile-Kurses entworfen. Im Unterrock ist ein Lichtwellenleiter aus Kunststoff eingesetzt. Für die Ansteuerung findet der Mikrocontroller Adafruit Gemma sowie ein Lulu-Board Verwendung. Seine ausladende Form verdankt der Reifrock 3D-gedruckten Teilen. Der knifflige Teil ist, die LED so an den Fasern zu befestigen, dass das Licht direkt in die Fasern geleitet wird und kein Licht entweichen kann. Wie man dieses Problem löst, erfahren Sie in der aktuellen Make.

Der Glasfaserrock leuchtet eindrucksvoll im Dunkeln.

Ebenfalls im Heft

In der Make 6/19 zeigen wir, wie man dank einer Solarzelle mit unserem RC-Rennwagen fast klimaneutral fahren kann. Wer Lust auf Programmieren hat, der kann für den Raspberry Pi ein eigenes Touch-Interface entwickeln – mit unserer Anleitung für Qt. Und in Make Family dreht sich alles um Bürstenroboter.

